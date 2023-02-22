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Украинцам разрешат платить кредиты по-новому: что предлагает правительство

22 февраля 2023 16:10
lis.jpg - Ксения Лисновская
Переселенцам реструктуризируют кредиты – кому помогут оплатить
Предложат обязательную реструктуризацию
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине для переселенцев и граждан, проживающих на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий, хотят ввести упрощенные условия погашения кредитов. Предлагают обязательную реструктуризацию.

О такой инициативе сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Реструктуризация некоторых кредитов

Как отмечают в Минреинтеграции, некоторые кредиты вышеуказанных лиц будут реструктуризированы. Речь идет о кредитах, которые брали для:

  • лечения;
  • ремонта жилья;
  • покупки бытовой техники;
  • отдыха;
  • обучения.

"Такие кредиты не предусматривают залог в виде недвижимого или движимого имущества, но процентная ставка по ним часто является сверхвысокой — 50 100% годовых", объясняют в ведомстве.

Действие законопроектов не будет распространяться на кредиты:

  • которые уже были реструктуризированы или погашены;
  • были взяты на покупку жилья/авто;
  • имеющие низкую годовую процентную ставку.

Кто именно сможет воспользоваться реструктуризацией

В Минреинтеграции объясняют, что услугой смогут воспользоваться следующие категории:

  • переселенцы, стоящие на государственном учете как внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • лица, продолжающие проживать на территории, где велись или ведутся боевые действия;
  • граждане, покинувшие регион, где велись или до сих пор ведутся боевые действия;
  • не имеющие просроченного долга по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Реструктуризация кредитов обязательна в период военного положения и в течение 30 дней после.

Напомним, в Украине внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) задерживают выплаты пособия на проживание. Однако в ближайшее время эту проблему решат, ведь на покрытие расходов было направлено 5,5 млрд гривен.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики Украины напомнили гражданам, что по новым правилам некоторые социальные выплаты не начислились автоматически в 2023 году. Для их возобновления нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения.

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