Переселенцам реструктуризируют кредиты – кому помогут оплатить

Украинцам разрешат платить кредиты по-новому: что предлагает правительство
В Украине для переселенцев и граждан, проживающих на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий, хотят ввести упрощенные условия погашения кредитов. Предлагают обязательную реструктуризацию.
О такой инициативе сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Реструктуризация некоторых кредитов
Как отмечают в Минреинтеграции, некоторые кредиты вышеуказанных лиц будут реструктуризированы. Речь идет о кредитах, которые брали для:
- лечения;
- ремонта жилья;
- покупки бытовой техники;
- отдыха;
- обучения.
"Такие кредиты не предусматривают залог в виде недвижимого или движимого имущества, но процентная ставка по ним часто является сверхвысокой — 50 – 100% годовых", — объясняют в ведомстве.
Действие законопроектов не будет распространяться на кредиты:
- которые уже были реструктуризированы или погашены;
- были взяты на покупку жилья/авто;
- имеющие низкую годовую процентную ставку.
Кто именно сможет воспользоваться реструктуризацией
В Минреинтеграции объясняют, что услугой смогут воспользоваться следующие категории:
- переселенцы, стоящие на государственном учете как внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- лица, продолжающие проживать на территории, где велись или ведутся боевые действия;
- граждане, покинувшие регион, где велись или до сих пор ведутся боевые действия;
- не имеющие просроченного долга по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Реструктуризация кредитов обязательна в период военного положения и в течение 30 дней после.
Напомним, в Украине внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) задерживают выплаты пособия на проживание. Однако в ближайшее время эту проблему решат, ведь на покрытие расходов было направлено 5,5 млрд гривен.
Также мы писали, что в Министерстве социальной политики Украины напомнили гражданам, что по новым правилам некоторые социальные выплаты не начислились автоматически в 2023 году. Для их возобновления нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения.