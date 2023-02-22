Переселенцам реструктуризируют кредиты – кому помогут оплатить

Предложат обязательную реструктуризацию

В Украине для переселенцев и граждан, проживающих на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий, хотят ввести упрощенные условия погашения кредитов. Предлагают обязательную реструктуризацию.

О такой инициативе сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Реструктуризация некоторых кредитов

Как отмечают в Минреинтеграции, некоторые кредиты вышеуказанных лиц будут реструктуризированы. Речь идет о кредитах, которые брали для:

лечения;

ремонта жилья;

покупки бытовой техники;

отдыха;

обучения.

"Такие кредиты не предусматривают залог в виде недвижимого или движимого имущества, но процентная ставка по ним часто является сверхвысокой — 50 – 100% годовых", — объясняют в ведомстве.

Действие законопроектов не будет распространяться на кредиты:

которые уже были реструктуризированы или погашены;

были взяты на покупку жилья/авто;

имеющие низкую годовую процентную ставку.

Кто именно сможет воспользоваться реструктуризацией

В Минреинтеграции объясняют, что услугой смогут воспользоваться следующие категории:

переселенцы, стоящие на государственном учете как внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

лица, продолжающие проживать на территории, где велись или ведутся боевые действия;

граждане, покинувшие регион, где велись или до сих пор ведутся боевые действия;

не имеющие просроченного долга по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Реструктуризация кредитов обязательна в период военного положения и в течение 30 дней после.

Напомним, в Украине внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) задерживают выплаты пособия на проживание. Однако в ближайшее время эту проблему решат, ведь на покрытие расходов было направлено 5,5 млрд гривен.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики Украины напомнили гражданам, что по новым правилам некоторые социальные выплаты не начислились автоматически в 2023 году. Для их возобновления нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения.