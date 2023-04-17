Пенсии в Украине — в Раде предлагают новую модель накопительной системы

Украинские граждане трудоспособного возраста. Фото: Новини.LIVE

В парламенте зарегистрировали новый законопроект о пенсионной реформе. Речь идет о проекте закона №9212, предусматривающем обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Детали законопроекта

Законопроект внесли в Раду, в частности лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава ВР Руслан Стефанчук.

Документ предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих украинцев до достижения ими 55 лет, а также обязательную уплату работодателями пенсионных взносов за наемных работников.

Законопроект предлагает комбинированную модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование вкладов в уполномоченном Пенсионном фонде, созданном государством, на период до 31 декабря 2025-го, после чего участники системы смогут выбирать для себя любые авторизованные негосударственные пенсионные фонды, куда будут делать взносы в свою пользу и формировать пенсионные накопления.

Работодателям необходимо будет платить 1% в 2023 году, 1,5% — в 2024-м, 2% — в 2025-м от суммы зарплаты работников, а из госбюджета будет поступать софинансирование на паритетных началах. Размер единого социального взноса (ЕСВ), который должен платить работодатель, останется неизменным, накопительный взнос будет включаться в состав ЕСВ.

При этом по желанию работников размер самостоятельных взносов может увеличиться. Государство будет финансировать взносы в пределах 3% от размера средней зарплаты по видам экономической деятельности. Подобные условия государственного софинансирования предлагают для участия в системе физлицам-предпринимателям и самозанятым лицам, которая является добровольной.

Напомним, в Украине действует система меценатских пенсий, в рамках которой все желающие могут вносить благотворительные взносы в поддержку пенсионеров, получающих мизерные выплаты. Разрешается перечислять средства как на конкретное имя, так и для всех в целом.

Ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о деталях финансирования пенсий в апреле текущего года. Украинцам в этом месяце направили 34,9 млрд гривен.