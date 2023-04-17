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Українцям дозволять збирати на пенсію: деталі нової моделі накопичувальної системи

17 квітня 2023 14:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — у Раді пропонують нову модель накопичувальної системи
Українські громадяни працездатного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У парламенті зареєстрували новий законопроєкт про пенсійну реформу. Йдеться про проєкт закону №9212, що передбачає обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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Деталі законопроєкту

Законопроєкт внесли у Раду, зокрема, лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова ВР Руслан Стефанчук.

Документ передбачає обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих українців до досягнення ними 55 років, а також обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків за найманих працівників.

Законопроєкт пропонує комбіновану модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому Пенсійному фонді, створеному державою, на період до 31 грудня 2025-го, після чого учасники системи зможуть обирати для себе будь-які авторизовані недержавні пенсійні фонди, куди сплачуватимуть внески на свою користь та будуть формувати пенсійні накопичення.

Роботодавцям необхідно буде сплачувати 1% у 2023 році, 1,5% — у 2024-му, 2% — у 2025-му від суми зарплатні працівників, а з держбюджету надходитиме співфінансуванння на паритетних засадах. Розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), який має сплачувати роботодавець, залишиться незмінним, накопичувальний внесок включатиметься до складу ЄСВ.

При цьому за бажанням працівників, розмір самостійних внесків може збільшитися. Держава співфінансуватиме внески в межах 3% від розміру середньої зарплатні за видами економічної діяльності. Подібні умови державного співфінансування пропонують для участі в системі для фізосіб підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною.

Нагадаємо, в Україні діє система меценатських пенсій, у рамках якої усі охочі можуть робити благодійні внески на підтримку пенсіонерів, котрі одержують мізерні виплати. Дозволяється перераховувати кошти як на конкретне ім'я, так і для всіх загалом.

Раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деталі фінансування пенсій у квітні поточного року. Українцям цього місяця спрямували 34,9 млрд гривень.

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