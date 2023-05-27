Арест счетов — украинцам разрешили некоторые операции

Банковская карта в руках. Фото: google.com.

В Украине в мае этого года начались массовые аресты банковских счетов граждан за задолженность. В то же время, с заблокированных счетов разрешили проводить некоторые операции.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Операции с арестованными счетами

Как пояснили в Минреинтеграции, из заблокированных органами Государственной исполнительной службы или частными исполнителями счетов можно тратить не более 13,4 тыс. гривен в месяц, а также платить налоги и сборы.

В то же время если арестованы деньги на нескольких счетах или при наличии не одного исполнительного производства, то для расходных операций разрешается определить только один счет в одном финучреждении.

Для того чтобы определить такой счет, нужно обратиться в исполнительные органы, арестовавшие средства, с заявлением. Ее можно представить в бумажной и электронной форме.

С кого снимут ограничения

Также с некоторых категорий граждан планируется снять соответствующее ограничение. Об этом говорится в законопроекте №9299, который был внесен в Верховную Раду Украины (ВРУ).

Согласно документу отдельные категории граждан, на денежные средства которых наложены органами государственной исполнительной службы аресты из-за долгов, на период военного положения смогут распоряжаться своими счетами без ограничений.

Так, операции смогут совершать:

военнослужащие Вооруженных сил Украины;

сотрудники правоохранительных органов специального назначения;

работники Государственной спецслужбы транспорта;

сотрудники Государственной службы спецсвязи и защиты Украины.

Напомним, в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.

Ранее сообщалось, что украинское финучреждение Мonobank начало массово блокировать банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.