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Українцям дозволили деякі операції із арештованими рахунками

27 травня 2023 08:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Арешт рахунків — українцям дозволили деякі операції
Банківська картка в руках. Фото: google.com.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у травні поточного року почались масові арешти банківських рахунків громадян за заборгованість. Водночас, із заблокованих рахунків дозволили проводити деякі операції.

Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Операції з арештованими рахунками

Як пояснили в Мінреінтеграції, із заблокованих органами Державної виконавчої служби чи приватними виконавцями рахунків можна витрачати не більше 13,4 тис. гривень на місяць, а також сплачувати податки та збори.

Водночас, якщо арештовано гроші на декількох рахунках чи за наявності не одного виконавчого провадження, то для видаткових операцій дозволяється визначити тільки один рахунок в одній фінустанові.

Для того, щоб визначити такий рахунок, треба звернутися у виконавчі органи, які арештували кошти, із заявою. Її можна подати у паперовій та електронній формі.

З кого знімуть обмеження

Також з деяких категорій громадян планують зняти відповідне обмеження. Про це йдеться у законопроєкті №9299, який внесли у Верховну Раду України (ВРУ).

Відповідно до документа, окремі категорії громадян, на грошові кошти яких накладені органами державної виконавчої служби арешти через борги, на період воєнного стану зможуть розпоряджатися своїми рахунками без обмежень.

Так, операції зможуть здійснювати:

  • військовослужбовці Збройних Сил України;
  • співробітники правоохоронних органів спеціального призначення;
  • працівники Державної спецслужби транспорту;
  • співробітники Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України.

Нагадаємо, в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.

Раніше повідомлялося, що  українська фінустанова Мonobank почала масово блокувати банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.

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