Соцвыплаты в Украине — кто и когда получит больше в 2024 году

Украинцам готовят повышение соцвыплат — кто и когда получит больше
В следующем году в Украине повысятся различные социальные выплаты. Это произойдет из-за роста прожиточного минимума, от которого они зависят.
Об этом говорится в законе "О Государственном бюджете на 2024 год".
Что изменится в 2024 году
Согласно Государственному бюджету-2024, должен вырасти прожиточный минимум для детей:
- которым нет шести лет — с 2,27 тыс. до 2,56 тыс. гривен;
- которым 6-18 лет — с 2,83 тыс. до 3,19 тыс. гривен.
Такое повышение повлияет на размеры государственной помощи, которая зависит от этого показателя.
Помощь одиноким матерям
Одиноким матерям выплатят пособие в размере, что является разницей между 100% прожиточного минимума на ребенка в соответствии с возрастом и ежемесячной суммой среднего дохода члена семьи за последние полгода.
Размер социальной выплаты не может быть больше:
- для детей до шести лет — 2,27 тыс. гривен;
- для детей 6-18 лет — 2,83 тыс. гривен.
Суммы алиментов на ребенка
Дети, чьи родители не платят алименты, получают временную социальную помощь. Ее размер является разницей между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и суммой среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев. Она не может быть меньше половины прожиточного минимума на ребенка определенного возраста.
Размер выплат не может превышать:
- для детей до шести лет — 2,27 тыс. гривен;
- для детей 6-18 лет — 2,83 тыс. гривен.
Выплаты на рождение и усыновление ребенка
По закону №2811, во время рождения или усыновления малыша оказывается соцпомощь в 41,28 тыс. гривен. Сумма зависит от того, сколько детей в семье. Первая сумма составляет 10,32 тыс. гривен, далее 36 месяцев платят по 860 гривен ежемесячно.
Сумма не привязана к прожиточному минимуму.
"Пакунок малюка" и денежная компенсация
Предусмотрена натуральная помощь в случае рождения ребенка — однократно предоставляется "Пакунок малюка". Также выдают в деньгах помощь. В 2024 размер будет составлять 7,68 тыс. гривен.
Пособие по беременности и родам
Женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного соцстрахования, оказывают пособие по беременности и родам:
- военнослужащим — 100% от денежного довольствия;
- уволенным с работы при ликвидации предприятия — 100% от среднемесячного дохода;
- зарегистрированным как безработные — 100% от минимального размера материальной помощи по безработице;
- студентам, аспирантам и докторантам — 100% от размера месячной стипендии;
- неработающим женщинам и зарегистрированным как субъекты предпринимательской деятельности — доля 25% от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Помощь на детей ВПЛ
Предоставляется помощь для лиц со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Для детей сумма неизменна — 3 тыс. гривен
Больше о помощи
Напомним, в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь по оплате аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг. Такую возможность дает один из благотворительных фондов.
Читайте Новини.LIVE!