Соцвыплаты в Украине — кто и когда получит больше в 2024 году

Купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В следующем году в Украине повысятся различные социальные выплаты. Это произойдет из-за роста прожиточного минимума, от которого они зависят.

Об этом говорится в законе "О Государственном бюджете на 2024 год".

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Согласно Государственному бюджету-2024, должен вырасти прожиточный минимум для детей:

которым нет шести лет — с 2,27 тыс. до 2,56 тыс. гривен;

которым 6-18 лет — с 2,83 тыс. до 3,19 тыс. гривен.

Такое повышение повлияет на размеры государственной помощи, которая зависит от этого показателя.

Помощь одиноким матерям

Одиноким матерям выплатят пособие в размере, что является разницей между 100% прожиточного минимума на ребенка в соответствии с возрастом и ежемесячной суммой среднего дохода члена семьи за последние полгода.

Размер социальной выплаты не может быть больше:

для детей до шести лет — 2,27 тыс. гривен;

для детей 6-18 лет — 2,83 тыс. гривен.

Суммы алиментов на ребенка

Дети, чьи родители не платят алименты, получают временную социальную помощь. Ее размер является разницей между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и суммой среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев. Она не может быть меньше половины прожиточного минимума на ребенка определенного возраста.

Размер выплат не может превышать:

для детей до шести лет — 2,27 тыс. гривен;

для детей 6-18 лет — 2,83 тыс. гривен.

Выплаты на рождение и усыновление ребенка

По закону №2811, во время рождения или усыновления малыша оказывается соцпомощь в 41,28 тыс. гривен. Сумма зависит от того, сколько детей в семье. Первая сумма составляет 10,32 тыс. гривен, далее 36 месяцев платят по 860 гривен ежемесячно.

Сумма не привязана к прожиточному минимуму.

"Пакунок малюка" и денежная компенсация

Предусмотрена натуральная помощь в случае рождения ребенка — однократно предоставляется "Пакунок малюка". Также выдают в деньгах помощь. В 2024 размер будет составлять 7,68 тыс. гривен.

Пособие по беременности и родам

Женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного соцстрахования, оказывают пособие по беременности и родам:

военнослужащим — 100% от денежного довольствия;

уволенным с работы при ликвидации предприятия — 100% от среднемесячного дохода;

зарегистрированным как безработные — 100% от минимального размера материальной помощи по безработице;

студентам, аспирантам и докторантам — 100% от размера месячной стипендии;

неработающим женщинам и зарегистрированным как субъекты предпринимательской деятельности — доля 25% от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Помощь на детей ВПЛ

Предоставляется помощь для лиц со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Для детей сумма неизменна — 3 тыс. гривен

Больше о помощи

Напомним, в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь по оплате аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг. Такую возможность дает один из благотворительных фондов.