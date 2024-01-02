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Украинцам можно платить за услуги ЖКХ вдвое меньше — кто имеет право

2 января 2024 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Услуги ЖКХ — кто имеет право платить вдвое меньше
Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине часть семей может платить за услуги жилищно-коммунального хозяйства вдвое меньше. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям.

Об этом рассказали в Департаменте соцзащиты населения одного из горсоветов.

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Кто имеет право на скидку и какие условия

В Департаменте отмечают, что есть категории граждан, имеющих законное право на льготы. Они позволяют оплачивать коммунальные услуги на 50% или 100% меньше.

Скидку могут получить малообеспеченные семьи, общий месячный доход которых не больше величины дохода, что дает право на налоговую социальную льготу. В 2024 году это — 4 090 грн.

Совокупный доход семьи

В состав учитываемых доходов входят:

  • пенсия;
  • зарплата;
  • денежное довольствие;
  • стипендия;
  • социальная помощь;
  • доходы от предпринимательской деятельности;
  • пособие по безработице (и другие выплаты).

При вышеуказанных условиях семья будет получать льготы в течение 12 месяцев со дня определения такого права.

В частности, в состав такой семьи также включаются дети, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования в школах, техникумах, заведениях высшего образования, — до окончания образовательного процесса, однако не дольше, чем до достижения ими 23 лет, добавили в Департаменте.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за последний год отмечается значительный прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг, где в среднем тарифы выросли на 13%.

Также мы писали, что раньше энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.

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