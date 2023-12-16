Прибавки к пенсиям в 300 грн — украинцы жалуются на отсутствие доплат

Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предоставили важное разъяснение относительно возрастных надбавок для тех, кто получает пенсии. Их назначают тем, кому исполнилось 70 лет и выше, но бывают факты неначисления.

Об этом сообщили в одном из управлений ПФУ, пишет портал Napensii.ua.

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Проблемы с неначислением доплат

Так, пожилая женщина обратилась в фонд с проблемой неначисления пенсионных надбавок, когда ей исполнилось 70 лет.

Она рассчитывала получить обещанные властями 300 гривен доплаты, однако этого так и не произошло.

"Мне больше 70 лет. Проживаю в Винницкой области. Не получаю 300 гривен надбавки к пенсии. В чем может быть причина?", — отметила она.

Что нужно делать при отсутствии надбавок

Как рассказали в ПФУ, с этим вопросом можно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда и получить разъяснения.

Также можно зайти в персональный кабинет на портале электронных услуг по следующей ссылке portal.pfu.gov.ua. Там можно просмотреть составляющие пенсии.

Какие предусмотрены размеры возрастных доплат

Представители Пенсионного фонда рассказали, что об этом говорится в пункте восьмом постановления правительства №168 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году" от 24.02.2023 года. Он предусматривает индексацию размера ежемесячного пособия гражданам, которым исполнилось 70-75 лет, в размере до 300 гривен.

Пункт восьмой постановления правительства предусматривает, что с 1 марта текущего должен быть проиндексирован размер ежемесячной компенсации людям, которым исполнилось:

70 лет до достижения 75-го возраста — в сумме до 300 гривен;

75 лет до достижения 80-го возраста — в сумме до 456 гривен;

80 лет и выше — в размере до 570 гривен.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине требования к назначению пенсии по возрасту усилятся уже в считанные дни. В 2024 году гражданам потребуется большее количество страхового стажа, чтобы иметь право выхода на "заслуженный отдых".

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров собирается провести сверку социальных выплат украинцев