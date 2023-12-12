Пенсии в Украине повысят по-новому в 2024-м — что важно знать

Женщина пенсионного возраста. Фото: MLSP.gov.ua

В Украине в 2024 году запланирована индексация пенсий, однако изменится система начисления новых денежных сумм для граждан. Также власти обещают повысить пенсии в январе, марте и июле.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики, сообщает NV.

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Кому пересчитают пенсии в 2024 году

По словам главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович, в следующем году пенсионные выплаты пересчитают фактически "всем гражданам", которые вышли на "заслуженный отдых" позже, чем через три года после старта реформы.

Она отметила, что в последние три года пенсии почти соответствовали рыночной стоимости, тогда как пенсии, которые были до того, начислялись по заниженным коэффициентам, которые были меньше реальной стоимости.

Введение бальной системы

Жолнович рассказала, что новый подход в перерасчете пенсий будет предусматривать балльную систему. Она должна нивелировать разногласия в размерах пенсий за одинаковый страховой стаж у граждан, вышедших на пенсию в разные периоды.

"Новый расчет предполагает, что за каждый месяц, когда человек уплачивал страховой взнос или работал, будет вычислено соотношение его заработной платы и средней, которая была на тот месяц в тот год... Планируется рассчитать реальную покупательную способность. Если получим сумму на уровне средней зарплаты — за это будет человеку начислено 10 баллов, если больше — 11-12 баллов, то есть пропорционально. Или, наоборот, меньше", — объяснила глава ведомства.

Она отметила, что у каждого гражданина будет уникальное итоговое количество баллов, благодаря чему можно будет ежегодно оценивать и сравнивать показатель со средней зарплатой в определенном году и индексировать пенсионные выплаты.

В 2024 году не будет существенной индексации пенсий, ведь на это необходимо около 300 млрд гривен, поэтому акцент в контексте повышения пенсий будут делать на тех, кто получает наименьшие выплаты. Речь идет об около 60% граждан пенсионного возраста.

Пересмотр размера пенсий в 2024-м

Таким образом, вместе с индексацией, пенсии в следующем году в Украине повысят в три этапа: в январе, марте, июле.

В частности, в январе пенсионные выплаты повысят тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию. В январе и июле пенсию пересчитают гражданам, которые получают минимальную пенсию в 65 лет с полным стажем. Речь идет о мужчинах, имеющих 35 лет стажа, и женщинах, у которых 30 лет стажа. В марте пенсионные выплаты повысят тем, чьи выплаты должны индексироваться по плану.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку в более чем в две тысячи гривен.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.