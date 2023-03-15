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Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

15 марта 2023 06:23
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Тарифы в Украине — сколько придется платить за электроэнергию
Официальных заявлений о возможных ценах на электроэнергию еще нет
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине намерены повысить тариф на электроэнергию. Инициаторы роста цен отмечают, что восстановить поврежденные объекты энергосистемы от российских ракетных обстрелов без этого не получится.

О том, как могут повыситься тарифы, сообщают эксперты по жилищно-коммунальному хозяйству.

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Официальных заявлений о возможных ценах на электроэнергию нет, хотя в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подчеркнули, что тарифы будут повышены однозначно. Сейчас продолжаются дискуссии по этому вопросу среди специалистов.

Там объясняют, что ремонты после российских атак могут длиться годами, а это миллиарды гривен. Сейчас тариф для населения обходится в 1,44 грн за каждый кВт*час, если потребление в месяц не превышает 250 киловатт, 1,68 грн — если потребление в месяц составляет более 250 киловатт. В то время как экономически обоснованный должен быть в четыре раза больше. В частности, бизнесу приходится платить по рыночным ценам. Речь идет 6,05 грн за кВт*час.

Для населения из-за кризисной ситуации в энергосистеме тарифы на электроэнергию тоже планируют сделать рыночными. О таких намерениях правительства, сообщал советник премьера Юрий Бойко.

Также звучат предположения, что тариф вырастет вдвое.

Как отмечает глава ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко, стоимость электроэнергии в коммунальных платежках может измениться уже с апреля 2023 года.

При этом, по его убеждению, цена не будет повышена до 2,3-2,5 грн за кВт*час. Если сейчас потребитель использует 250 кВт*ч, то каждый месяц придется платить 360 грн, а при потреблении выше указанного объема — уже 421,6 грн. Если цена электроэнергии повысится в два раза, то за потребление 250 кВт*ч придется отдавать 720 грн.

Повышение тарифов загонит украинцев в долги

Попенко уверен, что повышение тарифов приведет только к росту уровня задолженности украинцев за коммуналку, поскольку количество платежеспособного населения в стране уменьшилось на фоне войны.

Так, только за один месяц задолженность населения Украины увеличилась на 2,2 млрд гривен. Всего граждане должны предприятиям-предателям услуг в общей сложности 35,35 млрд гривен.

В любом случае основное бремя повышения может лечь на плечи украинцев, не получающих государственную помощь в виде жилищных субсидий. Все, у кого прибыль не разрешает платить за коммуналку, смогут рассчитать на господдержку.

"Любое повышение тарифов приведет к увеличению объемов субсидий. За счет отмены государству не удастся заработать, а придется только расширять расходы на субсидии. В Украине просто нет платежеспособного населения, поэтому поднимать тарифы нет смысла", — убежден он.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" в первом квартале 2023 года фиксирует недополучение средств на свою деятельность и исполнение обязательств. Причиной тому является то, что в конце прошлого года регулятор утвердил заниженный тариф на передачу электроэнергии.

Также мы писали, что в Украине, несмотря на мораторий на тарифы на жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения, власти заявили о пересмотре ряда тарифов в начале 2023 года. В частности, речь идет об услугах централизованного водоснабжения и водоотвода.

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