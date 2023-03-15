Тарифи в Україні — скільки доведеться платити за електроенергію

Офіційних заяв щодо ймовірних цін на електроенергію ще немає

В Україні мають намір підвищити тариф на електроенергію. Ініціатори зростання цін наголошують, що відновити пошкоджені об'єкти енергосистеми від російських ракетних обстрілів без цього не вдасться.

Про те, як можуть підвищитися тарифи, повідомляють експерти щодо житлово-комунального господарства.

Які очікуються ціни на електрику

Офіційних заяв щодо ймовірних цін на електроенергію немає, хоч у Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наголосили, що тарифи будуть підвищені однозначно. Зараз тривають дискусії довкола цього питання серед фахівців.

Там пояснюють, що ремонти після російських атак можуть тривати роками, а це — мільярди гривень. Зараз тариф для населення обходиться у 1,44 грн за кожну кВт*годину, якщо споживання у місяць не перевищує 250 кіловатів, 1,68 гривні — якщо споживання у місяць становить понад 250 кіловатів. Тоді як економічно обґрунтований мав би бути учетверо більше. Зокрема, бізнесу доводиться платити за ринковими цінами. Йдеться про 6,05 грн за кВт*годину.

Для населення через кризову ситуацію в енергосистемі тарифи на електроенергію теж планують зробити ринковими. Про такі наміри уряду, повідомляв радник прем’єра Юрій Бойко.

Також лунають припущення, що тариф зросте удвічі.

Як зазначає голова ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко, вартість електроенергії у комунальних платіжках може змінитися вже з квітня 2023 року.

При цьому, на його переконання, ціну не підвищать до 2,3-2,5 грн за кВт*годину. Якщо зараз споживач використовує 250 кВт*год, то щомісяця доведеться платити 360 грн, а при споживанні понад вищевказаний обсяг — вже 421,6 грн. Якщо ціна електроенергії підвищиться удвічі, то за споживання 250 кВт*год доведеться віддавати 720 грн.

Підвищення тарифів зажене українців у борги

Попенко переконаний, що підвищення тарифів призведе тільки до зростання рівня заборгованості серед українців за комуналку, оскільки кількість платоспроможного населення в країні зменшилася на тлі війни.

Так, лише за один місяць заборгованість населення України збільшилася на 2,2 млрд гривень. Громадяни винні підприємствам-надавачам послуг загалом 35,35 млрд гривень.

У будь-якому випадку основний тягар підвищення може лягти на плечі українців, які не отримують державної допомоги у вигляді житлових субсидій. Всі, в кого прибуток не дозволяє платити за комуналку, зможуть розрахувати на держпідтримку.

"Будь-яке підвищення тарифів призведе до збільшення обсягів субсидій. За рахунок скасування державі не вдасться заробити, а доведеться лише розширювати видатки на субсидії. В Україні просто немає платоспроможного населення, тому піднімати тарифи немає сенсу", — переконаний він.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" у першому кварталі 2023 року фіксує недоотримання коштів на свою діяльність та виконання зобов’язань. Причиною цього є те, що наприкінці минулого року регулятор затвердив занижений тариф на передачу електроенергії.

Також ми писали, що в Україні, попри мораторій на тарифи на житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану, влада заявила про перегляд низки тарифів на початку 2023 році. Зокрема, йдеться про послуги централізованого водопостачання та водовідведення.