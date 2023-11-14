Третья платежка за газ – что важно знать потребителям

Украинцам начнет приходить "третья" платежка за газ — что важно знать
В Украине в ближайшее время намерены ввести третью квитанцию за природный газ. Новая платежка будет касаться содержания внутридомовых сетей, что до этого входило в единый платеж за "голубое топливо".
Об этом сообщается на профильном портале "ГазПравда".
Почему будет приходить третья платежка
Как отмечают аналитики, ранее плата за техническое обслуживание была неотъемлемой частью единого платежа, поэтому многие украинцы даже не догадывались об этом. В то время как выполняли ли облгазы надлежащим образом свои обязательства по содержанию внутренних газовых сетей, дымо- и вентканалов, газопотребляющего оборудования в многоквартирных и частных зданиях — неизвестно.
Ранее граждане начали получать две платежки за природный газ — одну из них за поставку, другую — за доставку или распределение газа. Однако из новых тарифов облгазов на доставку исключили плату за техобслуживание внутридомовых систем. Со временем утратили силу нормативно-правовые акты, обязывающие облгазы бесплатно осуществлять техобслуживание в домах на постоянной основе.
Таким образом, ответственность за эксплуатацию и содержание в нормальном состоянии внутренних газосетей, котлов, газовых бойлеров, колонок, исправности вентиляции в помещении возложена на лиц, наиболее мотивированных в безаварийной работе. Речь идет о:
- совладельцах многоэтажек — для многоквартирного дома по сети общей собственности в зоне общего использования;
- на хозяина — для частного жилого дома и непосредственно в квартирах.
По законодательству, собственник имеет право выбирать организацию, которая на договорных условиях и на платной основе будет осуществлять работы по техобслуживанию во внутридомовых газовых системах: облгаз, организации, получившие на это разрешения.
Владелец сможет контролировать исполнение договорных обязательств исполнителя техобслуживания. В законодательстве содержится оговорка, что в случае необеспечения техобслуживания и текущего ремонта внутридомовых газосетей в здании распределение газа должно прекращаться.
Какие работы по техобслуживанию должны выполняться
Ежегодно специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверять наличие свободного доступа к ним, состояния покраски и креплений газопровода.
Раз в полгода, а именно до начала и после окончания отопительного сезона, проверять на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования. В частных домах и квартирах — раз в год.
Раз в три года в межотопительный сезон в многоэтажках должны испытывать плотность под определенным давлением участка газопроводов. В частных домах и квартирах испытания производятся только тогда, если протяженность внутреннего газопровода превышает пять метров.
Раз в год должна проверяться работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах, производиться очистка от остатков коррозии и смазки.
Согласно требованиям и рекомендациям заводов-производителей, однако не реже раза в год, должно осуществляться техобслуживание газового оборудования: прочистка горелок и системы удаления продуктов сгорания газа, регулирование режимов работы и т.п.
Каждый год одновременно с техосмотром газового оборудования должна происходить проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.
Ежегодно поставщик услуг должен проверять надлежащую работу стационарных сигнализаторов загазованности помещений.
Что еще стоит знать
Напомним, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей около 98% населения, рассказали о важных изменениях в получении пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии на газ начнут назначать по-новому.
Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.
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