Третья платежка за газ – что важно знать потребителям

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в ближайшее время намерены ввести третью квитанцию за природный газ. Новая платежка будет касаться содержания внутридомовых сетей, что до этого входило в единый платеж за "голубое топливо".

Об этом сообщается на профильном портале "ГазПравда".

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Почему будет приходить третья платежка

Как отмечают аналитики, ранее плата за техническое обслуживание была неотъемлемой частью единого платежа, поэтому многие украинцы даже не догадывались об этом. В то время как выполняли ли облгазы надлежащим образом свои обязательства по содержанию внутренних газовых сетей, дымо- и вентканалов, газопотребляющего оборудования в многоквартирных и частных зданиях — неизвестно.

Ранее граждане начали получать две платежки за природный газ — одну из них за поставку, другую — за доставку или распределение газа. Однако из новых тарифов облгазов на доставку исключили плату за техобслуживание внутридомовых систем. Со временем утратили силу нормативно-правовые акты, обязывающие облгазы бесплатно осуществлять техобслуживание в домах на постоянной основе.

Таким образом, ответственность за эксплуатацию и содержание в нормальном состоянии внутренних газосетей, котлов, газовых бойлеров, колонок, исправности вентиляции в помещении возложена на лиц, наиболее мотивированных в безаварийной работе. Речь идет о:

совладельцах многоэтажек — для многоквартирного дома по сети общей собственности в зоне общего использования;

на хозяина — для частного жилого дома и непосредственно в квартирах.

По законодательству, собственник имеет право выбирать организацию, которая на договорных условиях и на платной основе будет осуществлять работы по техобслуживанию во внутридомовых газовых системах: облгаз, организации, получившие на это разрешения.

Владелец сможет контролировать исполнение договорных обязательств исполнителя техобслуживания. В законодательстве содержится оговорка, что в случае необеспечения техобслуживания и текущего ремонта внутридомовых газосетей в здании распределение газа должно прекращаться.

Какие работы по техобслуживанию должны выполняться

Ежегодно специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверять наличие свободного доступа к ним, состояния покраски и креплений газопровода.

Раз в полгода, а именно до начала и после окончания отопительного сезона, проверять на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования. В частных домах и квартирах — раз в год.

Раз в три года в межотопительный сезон в многоэтажках должны испытывать плотность под определенным давлением участка газопроводов. В частных домах и квартирах испытания производятся только тогда, если протяженность внутреннего газопровода превышает пять метров.

Раз в год должна проверяться работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах, производиться очистка от остатков коррозии и смазки.

Согласно требованиям и рекомендациям заводов-производителей, однако не реже раза в год, должно осуществляться техобслуживание газового оборудования: прочистка горелок и системы удаления продуктов сгорания газа, регулирование режимов работы и т.п.

Каждый год одновременно с техосмотром газового оборудования должна происходить проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

Ежегодно поставщик услуг должен проверять надлежащую работу стационарных сигнализаторов загазованности помещений.

Что еще стоит знать

Напомним, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей около 98% населения, рассказали о важных изменениях в получении пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии на газ начнут назначать по-новому.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.