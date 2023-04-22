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Украинцам начнут платить за ремонт разрушенного жилья: в правительстве назвали дату

22 апреля 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Компенсации за разрушенное жилье – когда украинцам начнут платить за ремонт
Разрушенная многоэтажка Киевской области. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В правительстве рассказали, когда стартует программа по предоставлению украинцам компенсаций за жилье. Речь идет о средствах на ремонт поврежденного жилья в результате боевых действий.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

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Старт программы "еВідновлення"

По словам главы Кабинета министров, государственная программа "еВідновлення" в тестовом режиме заработает в приложении госуслуг "Дія" с 10 мая 2023 года.

Первоочередно компенсации получат:

  • участники боевых действий;
  • семьи погибших военнослужащих;
  • мобилизованные в армию;
  • многодетные семьи;
  • люди с инвалидностью.

Объемы компенсаций будут определять специальные комиссии, а средства будут перечисляться на спецсчета в банках. Однако потратить их можно только на строительные материалы или оплату услуг подрядчика.

Заявки можно подавать через портал "Дія", Центр предоставления административных услуг или нотариуса. Чтобы получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье во время боевых действий в Украине, нужно правильно зафиксировать повреждение или разрушение дома.

Что еще стоит знать

Напомним, общий размер ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, составляет 143,8 млрд долларов. Больше всего пострадал жилищный фонд.

Также мы писали, что в Украине правительство запретило взимать с некоторых переселенцев задолженность за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях или тех, где продолжаются боевые действия. Однако запрет распространяется не на весь долг.

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