Компенсації за зруйноване житло — коли українцям почнуть платити за ремонт

Зруйнована багатоповерхівка у Київській області. Фото: Новини.LIVE

В уряді розповіли, коли стартує програма з надання українцям компенсацій за житло. Йдеться про кошти на ремонт пошкоджених осель внаслідок бойових дій.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

Читайте також:

Старт програми "єВідновлення"

За словами голови Кабінету міністрів, державна програма "єВідновлення" у тестовому режимі запрацює у застосунку держпослуг "Дія" із 10 травня 2023 року.

Першочергово компенсації отримають:

учасники бойових дій;

сім’ї загиблих військовослужбовців;

мобілізовані в армію;

багатодітні родині;

люди з інвалідністю.

Обсяги компенсацій будуть визначати спеціальні комісії, а кошти зараховуватимуть на спецрахунки у банках. Однак витратити їх можна виключно на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника.

Заявки можна подавати через портал "Дія", Центр надання адміністративних послуг або нотаріуса. Щоб отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло під час бойових дій в Україні, треба правильно зафіксувати пошкодження або руйнування будинку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, загальний розмір збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, становить 143,8 млрд доларів. Найбільше постраждав житловий фонд.

Також ми писали, що в Україні уряд заборонив стягувати із деяких переселенців заборгованість за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають бойові дії. Однак заборона поширюється не на весь борг.