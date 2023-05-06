Долги за пустое жилье – в YASNO объяснили важные нюансы

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Гражданам, которые на фоне войны могли покинуть свои дома, все равно выставляют счета за коммунальные услуги. Эксперты объяснили, почему так происходит и как не накопить долги за пустующее жилье.

Об этом рассказали в электроснабжающей компании YASNO.

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Почему выставляют счета

Как отмечается, ежемесячно поставщик электроэнергии, в рамках общих правил розничного рынка, выставляет счета даже владельцам квартир, в которых никто не проживает.

Если в доме установлена автоматизированная система учета электрической энергии (АСКОЭ), то оператор системы распределения видит, что потребление не происходит, и тогда в счете такой клиент видит 0 гривен к оплате. Однако, если такой системы нет, то узнать происходит ли потребление ресурса или нет, если клиент об этом не сообщил, оператор системы распределения не может.

Поэтому даже если в доме или квартире никто не проживает и показания счетчика не передаются, то начисления за потребленное электричество все равно будет происходить — на уровне среднесуточного потребления.

Как не иметь долгов за пустое жилье

В компании объяснили, что делать, чтобы не накопить задолженность за пустую квартиру. Для этого клиенты должны:

отключить все электроприборы и ежемесячно передавать одни и те же последние зафиксированные показания электросчетчика;

обратиться к оператору системы распределения по временному отключению электропотребления. Тогда ОСР произведет отключение.

При этом отмечают, что услуга по отключению и подключению по инициативе клиента платная. Срок подключения:

от трех рабочих дней — в городах;

до пяти рабочих дней — в сельской местности.

Клиенты могут обратиться за консультацией в YASNO, позвонив в контакт-центр или написав в личные сообщения на официальной странице компании в соцсети Facebook. Контакты оператора системы распределения размещены на сайте поставщика по этой ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне войны растет объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги граждан, столкнувшихся с финансовыми затруднениями. Специалисты напомнили о способе, который поможет значительно снизить долг или полностью погасить.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.