Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцам объяснили, как не накопить долги за пустую квартиру arrow

Украинцам объяснили, как не накопить долги за пустую квартиру

6 мая 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Долги за пустое жилье – в YASNO объяснили важные нюансы
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Гражданам, которые на фоне войны могли покинуть свои дома, все равно выставляют счета за коммунальные услуги. Эксперты объяснили, почему так происходит и как не накопить долги за пустующее жилье.

Об этом рассказали в электроснабжающей компании YASNO.

Читайте также:

Почему выставляют счета

Как отмечается, ежемесячно поставщик электроэнергии, в рамках общих правил розничного рынка, выставляет счета даже владельцам квартир, в которых никто не проживает.

Если в доме установлена автоматизированная система учета электрической энергии (АСКОЭ), то оператор системы распределения видит, что потребление не происходит, и тогда в счете такой клиент видит 0 гривен к оплате. Однако, если такой системы нет, то узнать происходит ли потребление ресурса или нет, если клиент об этом не сообщил, оператор системы распределения не может.

Поэтому даже если в доме или квартире никто не проживает и показания счетчика не передаются, то начисления за потребленное электричество все равно будет происходить — на уровне среднесуточного потребления.

Как не иметь долгов за пустое жилье

В компании объяснили, что делать, чтобы не накопить задолженность за пустую квартиру. Для этого клиенты должны:

  • отключить все электроприборы и ежемесячно передавать одни и те же последние зафиксированные показания электросчетчика;
  • обратиться к оператору системы распределения по временному отключению электропотребления. Тогда ОСР произведет отключение.

При этом отмечают, что услуга по отключению и подключению по инициативе клиента платная. Срок подключения:

  • от трех рабочих дней — в городах;
  • до пяти рабочих дней — в сельской местности.

Клиенты могут обратиться за консультацией в YASNO, позвонив в контакт-центр или написав в личные сообщения на официальной странице компании в соцсети Facebook. Контакты оператора системы распределения размещены на сайте поставщика по этой ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне войны растет объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги граждан, столкнувшихся с финансовыми затруднениями. Специалисты напомнили о способе, который поможет значительно снизить долг или полностью погасить.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас