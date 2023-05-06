Борги за порожнє житло — в YASNO пояснили важливі нюанси

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Громадянам, які на тлі війни могли залишити свої оселі, всеодно виставляють рахунки за комунальні послуги. Експерти пояснили, чому так відбувається і як не накопичити борги за порожнє житло.

Про це розповіли в електропостачальній компанії YASNO.

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Чому виставляють рахунки

Як зазначається, щомісяця постачальник електроенергії, в рамках загальних правил роздрібного ринку, виставляє рахунки навіть тим власникам квартир, в яких ніхто не проживає.

Якщо в оселі встановлена автоматизована система обліку електричної енергії (АСКОЕ), то оператор системи розподілу бачить, що споживання не відбувається, і тоді у рахунку такий клієнт бачить 0 гривень до сплати. Проте, якщо такої системи немає, то дізнатись чи відбувається споживання ресурсу, чи ні, якщо клієнт про це не повідомив, оператор системи розподілу не може.

Тому, навіть якщо в будинку чи квартирі ніхто не проживає і показання лічильника не передаються, то нарахування за спожиту електрику все одно відбуватиметься — на рівні середньодобового споживання.

Як не мати боргів за порожнє житло

У компанії пояснили, що робити, щоб не накопичити заборгованість за порожню квартиру. Для цього клієнти повинні:

відключити всі електроприлади і щомісяця передавати одні й ті ж самі останні зафіксовані показання електролічильника;

звернутись до оператора системи розподілу щодо тимчасового відключення електроспоживання. Тоді ОСР проведе відключення.

При цьому зауважують, що послуга з відключення та підключення за ініціативою клієнта платна. Термін підключення:

від трьох робочих днів — у містах;

до п'яти робочих днів — у сільській місцевості.

Клієнти можуть звернутись за консультацією до YASNO, зателефонувавши до контакт-центру чи написавши в особисті повідомлення на офіційній сторінці компанії у соцмережі Facebook. Контакти оператора системи розподілу розміщені на сайті постачальника за цим посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі війни зростає обсяг заборгованості за житлово-комунальні послуги громадян, які зіткнулися з фінансовими труднощами. Фахівці нагадали про спосіб, який допоможе значно знизити борг чи повністю погасити.

Також ми писали, що український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.