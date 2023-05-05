Коммунальные услуги — украинцам объяснили, как официально избавиться от долга

Коммунальные квитанции в Украине. Новини.LIVE

В Украине на фоне войны растет объем задолженности по жилищно-коммунальным услугам граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Специалисты напомнили о способе, который поможет значительно снизить долг или полностью погасить.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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Реструктуризация долга

Как отмечают эксперты, в стране действует механизм реструктуризации задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Это предусмотрено законом "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию". Для этого нужно заключить соответствующий договор с каждым предприятием-предоставителем услуг.

Реструктуризацией или рассрочкой долга называют равномерно распределенные на определенный срок добровольные выплаты задолженности. Ее можно оформить на:

содержание жилья и коммунальных услуг;

горячее и холодное водоснабжение;

отопление;

газоснабжение;

услуги водоотвода;

электроэнергию;

вывоз бытового мусора.

Какие нужны документы

Чтобы заключить такой договор, нужно обратиться в сервисный центр коммунального сервиса и подготовить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

выписка из государственного реестра актов гражданского состояния;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКИН) из Единого государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков.

Также необходимы документы, подтверждающие право собственности на жилье и доверенность с паспортом, если контракт подписывает представитель владельца.

Совокупная сумма платежей, вносимая гражданином на оплату текущих счетов и платежей по погашению реструктуризированного долга, не должна превышать 25% дохода всех членов семьи, а для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды соцпомощи — 20%.

Благодаря этому механизму задолженность можно растянуть на десятки месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату оформления реструктуризации.

Долги за коммуналку

Зимой в Налоговом комитете Верховной Рады сообщали, что граждане накопили задолженность за жилищно-коммунальные услуги 35,35 млрд гривен. Только за один месяц долг за коммуналку вырос на 2,2 млрд грн.

По данным Государственной судебной администрации, в гражданских спорах больше всего дел касается именно взыскания долгов за оплату коммунальных услуг. В "гражданском" списке лидируют дела по взысканию задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг (52 тысячи в год).

В частности, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

В то же время, правительство запретило взимать с некоторых переселенцев задолженность за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях или тех, где продолжаются боевые действия. Однако запрет распространяется не на весь долг.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты дали советы гражданам Украины, как снизить финансовую нагрузку от будущего повышения тарифов на электроэнергию. Подготовкой рекомендуют заниматься уже сейчас.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.