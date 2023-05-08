Цены в Украине — как изменилась стоимость лекарств за год

Украинцам показали, как изменилась стоимость лекарства за год
В Украине за год серьезно подорожала "аптечная корзина". Примечательно, что самой дорогой категорией товаров стали диетические добавки.
Об этом свидетельствует исследование, проведенное компанией Proxima Research.
Результаты исследований ценовой динамики
Как отмечается, самая дорогая категория среди товаров "аптечной корзины" в первом квартале текущего года — диетические добавки. Средневзвешенная цена одной упаковки достигала 163,9 грн. Меньший показатель зафиксировали для лекарственных средств — 147 грн, косметики — 133,8 грн, медицинских изделий — 35,6 грн.
Общие объемы аптечных продаж всех категорий товаров "корзины" составили 39,7 млрд грн и увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
В натуральном выражении объем продаж сократился на 25,3%, до 321,2 млн упаковок.
В то же время в долларовом эквиваленте динамика аптечных продаж демонстрировала спад на 20,5%, а объем продаж составил около 1,1 млрд долларов. Наращивание объемов аптечных продаж в деньгах фиксировали почти для всех категорий, за исключением медизделий.
При этом инфляционный индекс, характеризующий рост рынка лекарственных средств за счет изменения цен, снизился с 30% в январе до 16% в марте 2023 года.
Цены на топ-10 торговых названий лекарственных средств по объемам аптечных продаж выросли по сравнению с довоенным периодом. В частности, по состоянию на конец апреля против цены на 1 января рост составил в среднем около 3%.
Что больше всего покупали и каких фирм
Среди брендов лекарственных средств лидировали по объему продаж в первом квартале Нимесил, Нурофен и Ксарелто.
Компании Фармак, Дарница и Acino продавали больше всех лекарственных средств и диетических добавок в денежном выражении на украинском рынке.
Напомним, украинцы имели возможность получить средства от Эстонского совета по делам беженцев, в частности, на срочную операцию или лечение.
Также мы сообщали, что в Украине с 1 апреля 2023 года заработали новые правила реализации лекарств в аптеках. Рецептурные медикаменты можно приобрести по электронному рецепту. Цифровые рецепты позволят усилить контроль за продажей лекарств и предотвратить негативные последствия самолечения.