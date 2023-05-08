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Украинцам показали, как изменилась стоимость лекарства за год

8 мая 2023 10:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — как изменилась стоимость лекарств за год
Ассортимент лекарств в аптеке. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине за год серьезно подорожала "аптечная корзина". Примечательно, что самой дорогой категорией товаров стали диетические добавки.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное компанией Proxima Research.

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Результаты исследований ценовой динамики

Как отмечается, самая дорогая категория среди товаров "аптечной корзины" в первом квартале текущего года — диетические добавки. Средневзвешенная цена одной упаковки достигала 163,9 грн. Меньший показатель зафиксировали для лекарственных средств — 147 грн, косметики — 133,8 грн, медицинских изделий — 35,6 грн.

Общие объемы аптечных продаж всех категорий товаров "корзины" составили 39,7 млрд грн и увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

В натуральном выражении объем продаж сократился на 25,3%, до 321,2 млн упаковок.

В то же время в долларовом эквиваленте динамика аптечных продаж демонстрировала спад на 20,5%, а объем продаж составил около 1,1 млрд долларов. Наращивание объемов аптечных продаж в деньгах фиксировали почти для всех категорий, за исключением медизделий.

При этом инфляционный индекс, характеризующий рост рынка лекарственных средств за счет изменения цен, снизился с 30% в январе до 16% в марте 2023 года.

Цены на топ-10 торговых названий лекарственных средств по объемам аптечных продаж выросли по сравнению с довоенным периодом. В частности, по состоянию на конец апреля против цены на 1 января рост составил в среднем около 3%.

Что больше всего покупали и каких фирм

Среди брендов лекарственных средств лидировали по объему продаж в первом квартале Нимесил, Нурофен и Ксарелто.

Компании Фармак, Дарница и Acino продавали больше всех лекарственных средств и диетических добавок в денежном выражении на украинском рынке.

Напомним, украинцы имели возможность получить средства от Эстонского совета по делам беженцев, в частности, на срочную операцию или лечение.

Также мы сообщали, что в Украине с 1 апреля 2023 года заработали новые правила реализации лекарств в аптеках. Рецептурные медикаменты можно приобрести по электронному рецепту. Цифровые рецепты позволят усилить контроль за продажей лекарств и предотвратить негативные последствия самолечения.

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