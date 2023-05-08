Ціни в Україні — як змінилася вартість ліків за рік

Асортимент ліків в аптеці. Фото: Freepik

В Україні за рік серйозно подорожчав "аптечний кошик". Примітно, що найдорожчою категорією серед товарів стали дієтичні добавки.

Про це свідчить дослідження, яке провела компанія Proxima Research.

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Результати досліджень цінової динаміки

Як зазначається, найдорожча категорія серед товарів "аптечного кошика" у першому кварталі поточного року — дієтичні добавки. Середньозважена ціна однієї упаковки сягала 163,9 грн. Менший показник зафіксували для лікарських засобів — 147 грн, косметики — 133,8 грн, медичних виробів — 35,6 грн.

Загальні обсяги аптечних продажів всіх категорій товарів "кошика" становили 39,7 млрд грн і збільшилися на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2022-го.

У натуральному вираженні обсяг продажів скоротився на 25,3%, до 321,2 млн упаковок.

Водночас у доларовому еквіваленті динаміка аптечних продажів демонструвала спад на 20,5%, а обсяг продажів становив близько 1,1 млрд доларів. Нарощення обсягів аптечного продажу в грошах фіксували майже для всіх категорій, за винятком медвиробів.

При цьому інфляційний індекс, що характеризує зростання ринку лікарських засобів за рахунок зміни цін, впав з 30% у січні до 16% у березні 2023 року.

Ціни на топ-10 торгових назв лікарських засобів за обсягами аптечного продажу зросли у порівнянні з довоєнним періодом. Зокрема, станом на кінець квітня проти ціни на 1 січня зростання становило у середньому близько 3%.

Що найбільше купували та яких фірм

Серед брендів лікарських засобів лідирували за обсягами продажів у першому кварталі Німесіл, Нурофен та Ксарелто.

Компанії Фармак, Дарниця та Acino продавали найбільше лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні на українському ринку.

Нагадаємо, українці мали змогу отримати кошти від Естонської ради у справах біженців, зокрема, на термінову операцію чи лікування.

Також ми повідомляли, що в Україні з 1 квітня 2023 року запрацювали нові правила реалізації ліків в аптеках. Рецептурні медикаменти можна придбати за електронним рецептом. Цифрові рецепти дозволять посилити контроль за продажем ліків і запобігти негативним наслідкам самолікування.