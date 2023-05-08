Ціни в Україні — як змінилася вартість ліків за рік

Українцям показали, як змінилася вартість ліків за рік
В Україні за рік серйозно подорожчав "аптечний кошик". Примітно, що найдорожчою категорією серед товарів стали дієтичні добавки.
Про це свідчить дослідження, яке провела компанія Proxima Research.
Результати досліджень цінової динаміки
Як зазначається, найдорожча категорія серед товарів "аптечного кошика" у першому кварталі поточного року — дієтичні добавки. Середньозважена ціна однієї упаковки сягала 163,9 грн. Менший показник зафіксували для лікарських засобів — 147 грн, косметики — 133,8 грн, медичних виробів — 35,6 грн.
Загальні обсяги аптечних продажів всіх категорій товарів "кошика" становили 39,7 млрд грн і збільшилися на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2022-го.
У натуральному вираженні обсяг продажів скоротився на 25,3%, до 321,2 млн упаковок.
Водночас у доларовому еквіваленті динаміка аптечних продажів демонструвала спад на 20,5%, а обсяг продажів становив близько 1,1 млрд доларів. Нарощення обсягів аптечного продажу в грошах фіксували майже для всіх категорій, за винятком медвиробів.
При цьому інфляційний індекс, що характеризує зростання ринку лікарських засобів за рахунок зміни цін, впав з 30% у січні до 16% у березні 2023 року.
Ціни на топ-10 торгових назв лікарських засобів за обсягами аптечного продажу зросли у порівнянні з довоєнним періодом. Зокрема, станом на кінець квітня проти ціни на 1 січня зростання становило у середньому близько 3%.
Що найбільше купували та яких фірм
Серед брендів лікарських засобів лідирували за обсягами продажів у першому кварталі Німесіл, Нурофен та Ксарелто.
Компанії Фармак, Дарниця та Acino продавали найбільше лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні на українському ринку.
Нагадаємо, українці мали змогу отримати кошти від Естонської ради у справах біженців, зокрема, на термінову операцію чи лікування.
Також ми повідомляли, що в Україні з 1 квітня 2023 року запрацювали нові правила реалізації ліків в аптеках. Рецептурні медикаменти можна придбати за електронним рецептом. Цифрові рецепти дозволять посилити контроль за продажем ліків і запобігти негативним наслідкам самолікування.