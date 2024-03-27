Долги за коммуналку – теплоэнерго предоставило инструкцию по реструктуризации

Украинцам предлагают помощь с оплатой долгов — инструкция от теплоэнерго
Для украинских потребителей коммунальных услуг, которые по разным причинам накопили долги во время войны и не имеют возможности оплатить всю сумму одновременно, есть выход. В таком случае поставщики услуг могут пойти навстречу, предложив воспользоваться правом реструктуризации задолженности, то есть оплаты частями.
Подробную инструкцию по реструктуризации долга обнародовало КП "Киевтеплоэнерго".
Как воспользоваться правом реструктуризации долга за тепло
Для того, чтобы выплачивать задолженность по частям, можно воспользоваться новым онлайн-сервисом от Центра коммунального сервиса (ЦКС) — заключение договора реструктуризации задолженности с помощью квалифицированной электронной цифровой подписи.
Это позволит подписать соглашение даже без визита в сервисные центры или находясь за границей.
Так, чтобы урегулировать задолженность за отопление и горячую воду, нужно отдаленно заключить договор о рассрочке долга и его оплате по частям.
Какие нужны документы для оплаты по частям
Киевляне, имеющие долги, могут обратиться в Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" через мессенджер в Facebook или Skype и отправить фото, скан-копии:
- паспорт или документ, заменяющий его (заполненные страницы)/ID-карты;
- справки о предоставлении идентификационного номера (ИНН);
- правоустанавливающего документа на жилье выписки из госреестра прав на недвижимое имущество;
- доверенности, если контракт заключает уполномоченное лицо.
Чтобы упростить и ускорить соответствующую процедуру заключения договора, Центр предоставляет возможность клиентам электронной формы заявки. Оставить ее можно по следующей ссылке. Специалист уведомит о заключении договора по телефону.
Также относительно соглашения о реструктуризации можно обратиться письмом к СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" по адресу:
- ул. Жилянская, 83/53.
Киевлянами напомнили, что оплачивать коммунальные услуги можно онлайн с помощью личных кабинетов Киевтеплоэнерго и ЦКС, QR-кода на счету и разных онлайн-систем.
Что еще стоит знать
Напомним, в энергоснабжающей компании Yasno создали подробную инструкцию для потребителей для возобновления электроснабжения после прекращения из-за долгов. Такой механизм пригодится, ведь украинцев в этом году начали лишать доступа к услугам в рамках правительственного постановления.
Также мы писали, что в 2024 году государство более тщательно контролирует соблюдение права на выплату жилищных субсидий ради сбережения средств дефицитного государственного бюджета. Существует несколько категорий граждан, которые точно лишатся помощи на оплату коммунальных услуг.
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