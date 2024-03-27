Долги за коммуналку – теплоэнерго предоставило инструкцию по реструктуризации

Деньги и коммунальные счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Для украинских потребителей коммунальных услуг, которые по разным причинам накопили долги во время войны и не имеют возможности оплатить всю сумму одновременно, есть выход. В таком случае поставщики услуг могут пойти навстречу, предложив воспользоваться правом реструктуризации задолженности, то есть оплаты частями.

Подробную инструкцию по реструктуризации долга обнародовало КП "Киевтеплоэнерго".

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Для того, чтобы выплачивать задолженность по частям, можно воспользоваться новым онлайн-сервисом от Центра коммунального сервиса (ЦКС) — заключение договора реструктуризации задолженности с помощью квалифицированной электронной цифровой подписи.

Это позволит подписать соглашение даже без визита в сервисные центры или находясь за границей.

Так, чтобы урегулировать задолженность за отопление и горячую воду, нужно отдаленно заключить договор о рассрочке долга и его оплате по частям.

Какие нужны документы для оплаты по частям

Киевляне, имеющие долги, могут обратиться в Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" через мессенджер в Facebook или Skype и отправить фото, скан-копии:

паспорт или документ, заменяющий его (заполненные страницы)/ID-карты;

справки о предоставлении идентификационного номера (ИНН);

правоустанавливающего документа на жилье выписки из госреестра прав на недвижимое имущество;

доверенности, если контракт заключает уполномоченное лицо.

Чтобы упростить и ускорить соответствующую процедуру заключения договора, Центр предоставляет возможность клиентам электронной формы заявки. Оставить ее можно по следующей ссылке. Специалист уведомит о заключении договора по телефону.

Также относительно соглашения о реструктуризации можно обратиться письмом к СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" по адресу:

ул. Жилянская, 83/53.

Киевлянами напомнили, что оплачивать коммунальные услуги можно онлайн с помощью личных кабинетов Киевтеплоэнерго и ЦКС, QR-кода на счету и разных онлайн-систем.

Что еще стоит знать

Напомним, в энергоснабжающей компании Yasno создали подробную инструкцию для потребителей для возобновления электроснабжения после прекращения из-за долгов. Такой механизм пригодится, ведь украинцев в этом году начали лишать доступа к услугам в рамках правительственного постановления.

Также мы писали, что в 2024 году государство более тщательно контролирует соблюдение права на выплату жилищных субсидий ради сбережения средств дефицитного государственного бюджета. Существует несколько категорий граждан, которые точно лишатся помощи на оплату коммунальных услуг.