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Відключення електрики за борги — в Yasno розповіли, як відновити послугу

22 березня 2024 09:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Борги за електрику — в Yasno дали інструкцію з відновлення послуги
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В енергопостачальній компанії Yasno створили детальну інструкцію для споживачів для відновлення електропостачання після припинення через борги. Такий механізм стане в пригоді, адже українців цьогоріч почали позбавляти доступу до послуг у рамках урядової постанови.

Про це розповів топменеджер компанії Yasno Сергій Коваленко у соцмережі Facebook.

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Інструкція з відновлення послуги від Yasno

Відповідно до постанови уряду, постачальникам надали право вимикати послуги побутовим споживачам, які мають заборгованість за електроенергію. Мораторій з 2024 року більше не поширюється на всю Україну, а лише на окуповані території. 

Як зазначають в Yasno, з огляду на це розробили доступний механізм з відновлення доступу до послуги. Процес складається з трьох кроків:

  • споживачеві потрібно оплатити накопичену заборгованість у повному обсязі, використавши онлайн-сервіси Yasno чи інші доступні партнерські канали;
  • після сплати потрібно постачальнику надіслати заяву та квитанцію про оплату. Відповідну заяву можна завантажити на порталі Yasno, а квитанцію можна відсканувати чи сфотографувати. Громадяни можуть надіслати документи через чати у Viber, Telegram чи в особисті повідомлення на порталі Yasno у соцмережі Facebook. Також важливо зазначити контакт для зв'язку.
  • клієнти мають оплатити рахунки за послуги з відключення та підключення, які надішле Yasno. Реквізити у рахунку будуть відрізнятися від тих, на які, як правило, відбувається оплата електроенергії. Квитанції про оплату необхідно відправити на ту ж електронну адресу, звідки надійдуть рахунки.

Після того, як споживач виконає всі кроки, Yasno повідомить оператора системи розподілу (ОСР) про розрахунок за послугу, і найближчим часом електропостачання поновлять.

Такий новий онлайн-маршрут спростить процес відновлення електропостачання для споживачів, які мають борги перед компанією, додав топменеджер.

 

електрика
Джерело: Yasno

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національній акціонерній компанії "Нафтогаз" розповіли, коли можуть підвищити ціни на блакитне паливо для населення. Найближчим часом ціни на газ для побутових споживачів не зростатимуть.

Також ми писали, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.

комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
борги
послуги
YASNO

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