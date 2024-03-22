Борги за електрику — в Yasno дали інструкцію з відновлення послуги

Відключення електрики за борги — в Yasno розповіли, як відновити послугу
В енергопостачальній компанії Yasno створили детальну інструкцію для споживачів для відновлення електропостачання після припинення через борги. Такий механізм стане в пригоді, адже українців цьогоріч почали позбавляти доступу до послуг у рамках урядової постанови.
Про це розповів топменеджер компанії Yasno Сергій Коваленко у соцмережі Facebook.
Інструкція з відновлення послуги від Yasno
Відповідно до постанови уряду, постачальникам надали право вимикати послуги побутовим споживачам, які мають заборгованість за електроенергію. Мораторій з 2024 року більше не поширюється на всю Україну, а лише на окуповані території.
Як зазначають в Yasno, з огляду на це розробили доступний механізм з відновлення доступу до послуги. Процес складається з трьох кроків:
- споживачеві потрібно оплатити накопичену заборгованість у повному обсязі, використавши онлайн-сервіси Yasno чи інші доступні партнерські канали;
- після сплати потрібно постачальнику надіслати заяву та квитанцію про оплату. Відповідну заяву можна завантажити на порталі Yasno, а квитанцію можна відсканувати чи сфотографувати. Громадяни можуть надіслати документи через чати у Viber, Telegram чи в особисті повідомлення на порталі Yasno у соцмережі Facebook. Також важливо зазначити контакт для зв'язку.
- клієнти мають оплатити рахунки за послуги з відключення та підключення, які надішле Yasno. Реквізити у рахунку будуть відрізнятися від тих, на які, як правило, відбувається оплата електроенергії. Квитанції про оплату необхідно відправити на ту ж електронну адресу, звідки надійдуть рахунки.
Після того, як споживач виконає всі кроки, Yasno повідомить оператора системи розподілу (ОСР) про розрахунок за послугу, і найближчим часом електропостачання поновлять.
Такий новий онлайн-маршрут спростить процес відновлення електропостачання для споживачів, які мають борги перед компанією, додав топменеджер.
Що ще варто знати
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