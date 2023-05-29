Помощь украинцам — переселенцы могут получить продуктовые наборы

Украинцам предлагают новую гуманитарную помощь: кто может получить
Некоторым украинцам, которые пострадали на фоне войны и испытывают финансовые трудности, оказывают новую гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Заявки можно подавать в благотворительный фонд "Від людини до людини".
Об этом говорится на сайте организации.
Кто может получить помощь
Как отмечается, благотворительный фонд оказывает немедленную помощь гражданам и предприятиям, пострадавшим из-за войны. Ее предоставляют только в виде продуктов.
Претендовать на гуманитарную помощь могут семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), попавших в трудную жизненную ситуацию и проживающих сейчас в Киеве.
Как подать заявку
Для получения помощи граждане должны заполнить специальную онлайн-форму на сайте организации по ссылке и отправить заявку.
Заполняя форму, необходимо отметить следующее:
- свою фамилию, имя и отчество;
- собственный индивидуальный налоговый номер;
- информацию паспорта или ID карты;
- номер справки переселенца;
- сведения о том, есть ли дети и сколько;
- женаты или нет;
- контакты.
При этом обязательно наличие справки внутренне перемещенного лица.
Обращаться можно по телефону и писать по электронному адресу:
- +38 (097) 675 70 05;
- [email protected]
Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, что переселенцы снова столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве призвали безотлагательно погасить задолженность.
Там отметили, что если на карту не приходят выплаты, можно обращаться:
- по номеру горячей линии (15-48);
- в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39);
- в управление социальной защиты населения.
Напомним, в Минреинтеграции в очередной раз обратились к украинцам, которые проживают за рубежом, отказаться за возможности от соцвыплат. В ведомстве напомнили, что это можно сделать дистанционно.
Также мы писали, что от власти требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.