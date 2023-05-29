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Украинцам предлагают новую гуманитарную помощь: кто может получить

29 мая 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам — переселенцы могут получить продуктовые наборы
Украинка на фоне разрушенного здания. Фото: Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторым украинцам, которые пострадали на фоне войны и испытывают финансовые трудности, оказывают новую гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Заявки можно подавать в благотворительный фонд "Від людини до людини".

Об этом говорится на сайте организации.

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Кто может получить помощь

Как отмечается, благотворительный фонд оказывает немедленную помощь гражданам и предприятиям, пострадавшим из-за войны. Ее предоставляют только в виде продуктов.

Претендовать на гуманитарную помощь могут семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), попавших в трудную жизненную ситуацию и проживающих сейчас в Киеве.

Как подать заявку

Для получения помощи граждане должны заполнить специальную онлайн-форму на сайте организации по ссылке и отправить заявку.

Заполняя форму, необходимо отметить следующее:

  • свою фамилию, имя и отчество;
  • собственный индивидуальный налоговый номер;
  • информацию паспорта или ID карты;
  • номер справки переселенца;
  • сведения о том, есть ли дети и сколько;
  • женаты или нет;
  • контакты.

При этом обязательно наличие справки внутренне перемещенного лица.

Обращаться можно по телефону и писать по электронному адресу:

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, что переселенцы снова столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве призвали безотлагательно погасить задолженность.

Там отметили, что если на карту не приходят выплаты, можно обращаться:

  • по номеру горячей линии (15-48);
  • в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39);
  • в управление социальной защиты населения.

Напомним, в Минреинтеграции в очередной раз обратились к украинцам, которые проживают за рубежом, отказаться за возможности от соцвыплат. В ведомстве напомнили, что это можно сделать дистанционно.

Также мы писали, что от власти требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

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