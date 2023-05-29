Допомога українцям — переселенці можуть отримати продуктові набори

Українка на тлі зруйнованої будівлі. Фото: Фото: Новини.LIVE

Деяким українцям, які постраждали на тлі війни та мають фінансові труднощі, надають нову гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Заявки можна подавати до благодійного фонду "Від Людини до Людини".

Про це йдеться на сайті організації.

Читайте також:

Хто може отримати допомогу

Як зазначається, благодійний фонд надає негайну допомогу громадянам та підприємствам, постраждалим через війну. Її надають тільки у вигляді продуктів.

Претендувати на гуманітарну допомогу можуть родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які потрапили у важку життєву ситуацію та проживають зараз у місті Києві.

Як подати заявку

Для отримання допомоги громадяни мають заповнити спеціальну онлайн-форму на сайті організації та надіслати заявку за посиланням.

Заповнюючи форму, необхідно зазначити наступне:

своє прізвище, ім'я та по батькові;

власний індивідуальний податковий номер

інформацію паспорта чи ID картки

номер довідки переселенця;

відомості про те, чи є діти та скільки;

одружені чи ні;

контакти.

При цьому обов’язкова наявність довідка внутрішньо переміщеної особи.

Звертатися можна за номером телефону та писати на електроенну адресу:

Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, що переселенці знову зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді закликали невідкладно погасити заборгованість.

Там зазначили, що якщо на картку не приходять виплати ВПО, можна звертатися:

за номером гарячої лінії (15-48);

в офіс уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39);

в управління соціального захисту населення.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції вкотре звернулись до українців, які тимчасового проживають за кордоном, відмовитися за можливості від соцвиплат. У відомстві нагадали, що це можна зробити дистанційно.

Також ми писали, що від влади вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.