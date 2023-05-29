Допомога українцям — переселенці можуть отримати продуктові набори

Українцям пропонують нову гуманітарну допомогу: хто може отримати
Деяким українцям, які постраждали на тлі війни та мають фінансові труднощі, надають нову гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Заявки можна подавати до благодійного фонду "Від Людини до Людини".
Про це йдеться на сайті організації.
Хто може отримати допомогу
Як зазначається, благодійний фонд надає негайну допомогу громадянам та підприємствам, постраждалим через війну. Її надають тільки у вигляді продуктів.
Претендувати на гуманітарну допомогу можуть родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які потрапили у важку життєву ситуацію та проживають зараз у місті Києві.
Як подати заявку
Для отримання допомоги громадяни мають заповнити спеціальну онлайн-форму на сайті організації та надіслати заявку за посиланням.
Заповнюючи форму, необхідно зазначити наступне:
- своє прізвище, ім'я та по батькові;
- власний індивідуальний податковий номер
- інформацію паспорта чи ID картки
- номер довідки переселенця;
- відомості про те, чи є діти та скільки;
- одружені чи ні;
- контакти.
При цьому обов’язкова наявність довідка внутрішньо переміщеної особи.
Звертатися можна за номером телефону та писати на електроенну адресу:
- +38 (097) 675 70 05;
- [email protected]
Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, що переселенці знову зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді закликали невідкладно погасити заборгованість.
Там зазначили, що якщо на картку не приходять виплати ВПО, можна звертатися:
- за номером гарячої лінії (15-48);
- в офіс уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39);
- в управління соціального захисту населення.
Нагадаємо, у Мінреінтеграції вкотре звернулись до українців, які тимчасового проживають за кордоном, відмовитися за можливості від соцвиплат. У відомстві нагадали, що це можна зробити дистанційно.
Також ми писали, що від влади вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.