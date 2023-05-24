Зарплаты в Украине изменились за год — данные ПФУ

Украинцам рассказали, изменились ли зарплаты за год
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) утвердили уровень средней заработной платы по результатам первого квартала текущего года. По сравнению с прошлым годом она прибавила несколько процентов, однако, учитывая инфляцию, реальный уровень зарплаты уменьшился.
Об этом говорится в официальных материалах фонда.
Какая сейчас средняя зарплата
Как отмечается, показатель по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывают для расчета пенсионных выплат украинцам.
По информации Пенсионного фонда, уровень средней зарплаты таков:
- в январе — 12,64 тыс. грн;
- в феврале — 12,79 тыс. грн;
- в марте — 13,42 тыс. грн.
В то же время, если сравнивать последнюю сумму с показателем в марте 2022 года, она выросла на 3,1%. В прошлом году средняя зарплата была на уровне 13,01 тыс. грн.
При этом показатель годовой инфляции в марте составил 21,3%. То есть это означает уменьшение реальной зарплаты на около 18%.
Прогнозы по зарплате в 2023-м
Как отмечали ранее в Национальном банке Украины (НБУ), в этом году после падения в 2022-м ожидается возобновление роста реальных заработных плат, однако их все еще будет сдерживать высокоинфляционное давление.
Ожидается, что в 2023 году зарплата вырастет на 21,9%, а реальная, учитывая инфляцию, на 3,7%. Этому будут способствовать дальнейшая адаптация реального сектора к работе в условиях высоких рисков, а также мягкая фискальная политика. В дальнейшем ключевым фактором станет рост спроса на рабочую силу в условиях ускоряющегося роста экономики.
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Напомним, в Украине обнародовали список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.
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