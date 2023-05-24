Зарплаты в Украине изменились за год — данные ПФУ

Кошелек с денежными купюрами. Фото: google.com.ua

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) утвердили уровень средней заработной платы по результатам первого квартала текущего года. По сравнению с прошлым годом она прибавила несколько процентов, однако, учитывая инфляцию, реальный уровень зарплаты уменьшился.

Об этом говорится в официальных материалах фонда.

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Какая сейчас средняя зарплата

Как отмечается, показатель по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывают для расчета пенсионных выплат украинцам.

По информации Пенсионного фонда, уровень средней зарплаты таков:

в январе — 12,64 тыс. грн;

в феврале — 12,79 тыс. грн;

в марте — 13,42 тыс. грн.

В то же время, если сравнивать последнюю сумму с показателем в марте 2022 года, она выросла на 3,1%. В прошлом году средняя зарплата была на уровне 13,01 тыс. грн.

При этом показатель годовой инфляции в марте составил 21,3%. То есть это означает уменьшение реальной зарплаты на около 18%.

Прогнозы по зарплате в 2023-м

Как отмечали ранее в Национальном банке Украины (НБУ), в этом году после падения в 2022-м ожидается возобновление роста реальных заработных плат, однако их все еще будет сдерживать высокоинфляционное давление.

Ожидается, что в 2023 году зарплата вырастет на 21,9%, а реальная, учитывая инфляцию, на 3,7%. Этому будут способствовать дальнейшая адаптация реального сектора к работе в условиях высоких рисков, а также мягкая фискальная политика. В дальнейшем ключевым фактором станет рост спроса на рабочую силу в условиях ускоряющегося роста экономики.

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Напомним, в Украине обнародовали список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.

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