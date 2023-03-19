Нафтогаз возвращает переплату за газ — как аннулировать долг

Украинцам рассказали, как аннулировать долг за газ и вернуть переплату
Украинцам рассказали, как аннулировать задолженность за природный газ и вернуть переплату. Речь идет о ситуации, которая возникла в 2022 году, когда миллионы потребителей перевели на нового поставщика "голубого топлива".
Подробную инструкцию по возврату средств опубликовало издание Napensii.
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Как возникла переплата за газ
Весной прошлого года около 10 миллионов бытовых потребителей стали клиентами государственной газоснабжающей компании "Нафтогаз", даже не подозревая о смене поставщика. Некоторые граждане успели оплатить услугу старым компаниям, а в последействии Нафтогаз начал им выставлять задолженность.
Инструкция по возврату средств
Поскольку автоматически вернуть деньги невозможно, бытовым потребителям необходимо обратиться к предыдущему поставщику. Ему нужно написать соответствующее заявление. Документ можно писать в любой форме, обязательно указав номер лицевого счета. Также нужно добавить:
- копию паспорта владельца лицевого счета (первые две страницы и регистрация);
- копию ИНН;
- справку из банка с реквизитами счета;
- копию квитанции об оплате природного газа за период, когда возникла переплата.
Копии должны быть заверены владельцем со следующей подписью: "Согласно оригиналу, дата и подпись".
Документы можно отправлять по электронной почте или почтовому адресу компании. Переплату за услугу должны вернуть в течение 14-30 календарных дней.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине некоторые города завершают сверхсложный отопительный сезон 2022-2023. Соответствующее решение уже принял Кременчугский городской совет.
Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц, то есть отопление в домах выключат в начале апреля.
Также мы писали, что, по информации Нацкомиссии по тарифам, повышение тарифов возможно после завершения отопительного периода.