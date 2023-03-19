Нафтогаз возвращает переплату за газ — как аннулировать долг

Миллионы потребителей перевели на другого поставщика без уведомления

Украинцам рассказали, как аннулировать задолженность за природный газ и вернуть переплату. Речь идет о ситуации, которая возникла в 2022 году, когда миллионы потребителей перевели на нового поставщика "голубого топлива".

Подробную инструкцию по возврату средств опубликовало издание Napensii.

Как возникла переплата за газ

Весной прошлого года около 10 миллионов бытовых потребителей стали клиентами государственной газоснабжающей компании "Нафтогаз", даже не подозревая о смене поставщика. Некоторые граждане успели оплатить услугу старым компаниям, а в последействии Нафтогаз начал им выставлять задолженность.

Инструкция по возврату средств

Поскольку автоматически вернуть деньги невозможно, бытовым потребителям необходимо обратиться к предыдущему поставщику. Ему нужно написать соответствующее заявление. Документ можно писать в любой форме, обязательно указав номер лицевого счета. Также нужно добавить:

копию паспорта владельца лицевого счета (первые две страницы и регистрация);

копию ИНН;

справку из банка с реквизитами счета;

копию квитанции об оплате природного газа за период, когда возникла переплата.

Копии должны быть заверены владельцем со следующей подписью: "Согласно оригиналу, дата и подпись".

Документы можно отправлять по электронной почте или почтовому адресу компании. Переплату за услугу должны вернуть в течение 14-30 календарных дней.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые города завершают сверхсложный отопительный сезон 2022-2023. Соответствующее решение уже принял Кременчугский городской совет.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц, то есть отопление в домах выключат в начале апреля.

Также мы писали, что, по информации Нацкомиссии по тарифам, повышение тарифов возможно после завершения отопительного периода.