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Украинцам рассказали, как изменится цена на социально значимый продукт

16 марта 2023 09:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на хлеб - пекари рассказали, как изменится стоимость
Производители хлеба сейчас работают на грани убыточности
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На полках украинских магазинов в 2023 году продолжат повышаться цены. Это касается даже тех продуктов, которые отнесены к категории социально значимых.

Ценовые прогнозы озвучили во Всеукраинской ассоциации пекарей и объединении "Укрхлебпром".

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Проблемы в отрасли

Как отмечают производители хлеба, сейчас они работают на грани убыточности. Следовательно, на фоне инфляции вынуждены постоянно поднимать цены на продукцию.

По данным Государственной службы статистики, в частности, в январе по сравнению с декабрем хлеб подорожал на 0,1%, а за год — на 28,8%. В марте хлеб прибавил в цене еще 1,5% против январской. Рост стоимости связан с использованием электрогенераторов и влиянием международных рынков.

"Генераторы, которые могли бы обеспечить электроэнергией стоили 2-4 млн грн. Для хлебозаводов, которые и так работают на грани убыточности, покупка генератора была бы непростым финансовым делом. Кроме того, электроэнергия от генераторов в три раза дороже того, что мы получаем от сети. Поэтому себестоимость продукта растет до 5%", — объясняют пекари.

Во Всеукраинской ассоциации пекарей рассказали, что период ноябрь-февраль, когда были веерные отключения электроэнергии, стал особенно трудным из-за особенностей производственного процесса. Так, производственный цикл хлебобулочных изделий составляет от 6 часов. Поэтому из-за перебоев со снабжением электричества было большое количество брака, ведь тесто портилось.

При этом помощь международных партнеров, передавших генераторы, смягчила удар по отрасли.

"За 2022 год индекс потребительских цен на хлеб составил 22%, то есть даже ниже, чем индекс инфляции. Сравнительно невысокий рост связан с мерами, предпринимаемыми правительством, в частности, по стабилизации ситуации в энергосистеме", — отмечают пекари.

Что будет дальше с ценами

В течение года резкого удорожания не ожидается, но постепенно хлеб будет дорожать. Сырье для производителей постоянно дорожает, в частности по сравнению с 1 января в марте цена на муку выросла на 3%.

"Учитывая, что в себестоимости производства хлеба мука занимает где-то около 40%-45%, то это как раз и объясняется то повышение цены на хлеб, которое произошло в январе-феврале. В дальнейшем цены на хлеб будут расти на 1,5-2% ежемесячно", — прогнозируют в "Укрхлебпром".

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.

Также мы писали, что в государственных закупках продуктов для украинской армии снова нашли завышенные цены. В этот раз переплатили за овощи.

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