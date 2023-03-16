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Українцям розповіли, як зміниться ціна на соціально значущий продукт

16 березня 2023 09:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на хліб — пекарі розповіли, як зміниться вартість
Виробники хліба зараз працюють на межі збитковості
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На полицях українських магазинів упродовж 2023 року продовжать підвищуватися ціни. Це стосуватиметься навіть тих продуктів, які віднесені до категорії соціально значущих.

Цінові прогнози озвучили у Всеукраїнській асоціації пекарів та об’єднанні "Укрхлібпром".

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Проблеми у галузі

Як зазначають виробники хліба, зараз вони працюють на межі збитковості. Відтак, на тлі інфляції змушені постійно піднімати ціни на продукцію.

За даними Державної служи статистики, зокрема, у січні порівняно з груднем хліб подорожчав на 0,1%, а за рік — на 28,8%. У березні хліб додав у ціні ще 1,5% проти січневої. Зростання вартості пов’язане з використанням електрогенераторів та впливом міжнародних ринків.

"Генератори, які могли б забезпечити електроенергією коштували 2-4 млн грн. Для хлібзаводів, які й так працюють на межі збитковості, купівля генератора була б непростою фінансовою справою. Крім того, електроенергія від генераторів в три рази дорожча від тієї, що ми отримуємо від мережі. Через це собівартість продукту зростає до 5%", — пояснюють пекарі.

У Всеукраїнській асоціації пекарів розповіли, що період листопад-лютий, коли були віялові відключення електроенергії, став особливо важким через особливості виробничого процесу. Так, виробничий цикл хлібобулочних виробів становить від шести годин. Тому через перебої з постачанням електрики була велика кількість браку, адже тісто псувалося.

При цьому допомога міжнародних партнерів, які надавали генератори, пом’якшила удар по галузі.

"За 2022 рік індекс споживчих цін на хліб склав 22%, тобто навіть нижче, ніж індекс інфляції. Порівняно невисоке зростання пов’язане з заходами, які вживав уряд, зокрема, щодо стабілізації ситуації в енергосистемі", — зауважують пекарі.

Що буде далі з цінами

Упродовж року різкого подорожчання не очікується, але поступово хліб буде дорожчати. Сировина для виробників постійно зростає у вартості, зокрема, в порівнянні з 1 січня у березні ціна на борошно підвищилась на 3%.

"З огляду на те, що в собівартості виробництва хліба борошно займає десь близько 40%-45%, то це якраз і пояснюється те підвищення ціни на хліб, яке відбулося у січні-лютому. У подальшому ціни на хліб зростатимуть на 1,5-2% щомісяця", — прогнозують в "Укрхлібпром".

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.

Також ми писали, що у державних закупівлях продуктів для української армії знову знайшли завищені ціни. Цього разу переплатили за овочі.

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