Тарифы в Украине — украинцам рассказали, какие тарифы не повысят весной и летом

Украинцам рассказали, какие тарифы не повысят весной и летом: детали
В Украине повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, несмотря на военное положение, может произойти уже в 2023 году. Впрочем, подорожает не вся коммуналка.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ответ.
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Какая сейчас ситуация с тарифами
Ранее во власти заговорили о необходимости нарушения моратория и повышения тарифов сразу после отопительного сезона, который заканчивается в апреле. Речь шла о повышении стоимости воды и электроэнергии, по остальным — не уточнялось.
На днях в Нацкомиссии по тарифам сообщили, какие коммунальные услуги точно не подорожают, пока идет война. Там отметили, что еще в 2022 году в Украине определились с тремя жилищно-коммунальными услугами.
"По закону НКРЭКУ не имеет полномочий по установлению цен на природный газ", — говорится в сообщении.
Поставка "голубого топлива" осуществляется по ценам, свободно устанавливаемым поставщиком. При этом в законодательстве могут быть исключения и НКРЭКУ разрешено устанавливать или изменять тарифы на услуги по распределению газа.
Однако в Национальной комиссии сообщили, что стоимость газа для бытовых потребителей, ОСМД, производителей тепловой энергии, если они используют топливо для производства тепловой энергии для населения и заключили договор с "Нафтогазом Украины", не подлежит повышению и остается на уровне, установленном 24 февраля 2022 года.
Следует отметить, что в конце лета прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый нардепами законопроект №7427 о недопущении повышения тарифов в условиях военного положения.
Что предусматривал закон
Законопроект предусматривает запрет на повышение тарифов для всех граждан на:
- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию — ее производство, транспортировку и снабжение;
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
Однако на фоне повреждений энергосистемы из-за российских атак в правительстве стали поднимать вопрос пересмотра тарифов на электричество и воду.
Какие могут быть тарифы
По информации Нацкомиссии по тарифам, вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод планируют обсудить в марте, чтобы по завершении отопительного периода установить новые цены.
Там рассчитывают, что цены должны вырасти дважды весной и летом этого года. Речь идет о таких датах:
- с 1 апреля;
- с 1 июля.
Официальных заявлений о возможных ценах на электроэнергию нет, хотя в Национальной комиссии подчеркнули, что тарифы будут повышены однозначно. Сейчас продолжаются дискуссии по этому вопросу среди специалистов.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине некоторые города завершают сверхсложный отопительный сезон 2022-2023. Соответствующее решение уже принял Кременчугский городской совет.
Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц, то есть отопление в домах выключат в начале апреля.