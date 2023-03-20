Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Украинцам рассказали, какие тарифы не повысят весной и летом: детали arrow

Украинцам рассказали, какие тарифы не повысят весной и летом: детали

20 марта 2023 07:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы в Украине — украинцам рассказали, какие тарифы не повысят весной и летом
Во власти заговорили о необходимости нарушения моратория
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, несмотря на военное положение, может произойти уже в 2023 году. Впрочем, подорожает не вся коммуналка.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ответ.

Читайте также:

Какая сейчас ситуация с тарифами

Ранее во власти заговорили о необходимости нарушения моратория и повышения тарифов сразу после отопительного сезона, который заканчивается в апреле. Речь шла о повышении стоимости воды и электроэнергии, по остальным — не уточнялось.

На днях в Нацкомиссии по тарифам сообщили, какие коммунальные услуги точно не подорожают, пока идет война. Там отметили, что еще в 2022 году в Украине определились с тремя жилищно-коммунальными услугами.

"По закону НКРЭКУ не имеет полномочий по установлению цен на природный газ", — говорится в сообщении.

Поставка "голубого топлива" осуществляется по ценам, свободно устанавливаемым поставщиком. При этом в законодательстве могут быть исключения и НКРЭКУ разрешено устанавливать или изменять тарифы на услуги по распределению газа.

Однако в Национальной комиссии сообщили, что стоимость газа для бытовых потребителей, ОСМД, производителей тепловой энергии, если они используют топливо для производства тепловой энергии для населения и заключили договор с "Нафтогазом Украины", не подлежит повышению и остается на уровне, установленном 24 февраля 2022 года.

Следует отметить, что в конце лета прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый нардепами законопроект №7427 о недопущении повышения тарифов в условиях военного положения.

Что предусматривал закон

Законопроект предусматривает запрет на повышение тарифов для всех граждан на:

  • услуги по распределению природного газа;
  • тепловую энергию — ее производство, транспортировку и снабжение;
  • услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Однако на фоне повреждений энергосистемы из-за российских атак в правительстве стали поднимать вопрос пересмотра тарифов на электричество и воду.

Какие могут быть тарифы

По информации Нацкомиссии по тарифам, вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод планируют обсудить в марте, чтобы по завершении отопительного периода установить новые цены.

Там рассчитывают, что цены должны вырасти дважды весной и летом этого года. Речь идет о таких датах:

  • с 1 апреля;
  • с 1 июля.

Официальных заявлений о возможных ценах на электроэнергию нет, хотя в Национальной комиссии подчеркнули, что тарифы будут повышены однозначно. Сейчас продолжаются дискуссии по этому вопросу среди специалистов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые города завершают сверхсложный отопительный сезон 2022-2023. Соответствующее решение уже принял Кременчугский городской совет.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц, то есть отопление в домах выключат в начале апреля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

08:59 Китай в январе стал крупнейшим импортером газа из россии, — таможня КНР

08:54​​​СМИ узнали, когда Си Цзиньпин проведет переговоры с Зеленским

08:36 КНДР провела обучение по ядерной контратаке: к чему готовится страна

08:35 "Новая почта" существенно увеличит количество офисов в Польше до лета: в каких городах

08:35 ВСУ продолжают уничтожать оккупантов сотнями: Генштаб обнародовал свежие потери рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:21 В Колумбии разбился военный вертолет: есть погибшие

08:16 В Крыму возник дефицит крови, захватчики забирают все запасы для окупантов

07:59 За год войны погибли почти 70 сотрудников ГСЧС, — руководитель службы

07:53 В Сербии раскритиковали ордер на арест диктатора путина

07:38 Курс валют в Украине 20 марта: сколько стоят доллар и евро

Новина з відео

08:21 В Колумбии разбился военный вертолет: есть погибшие

Новина з відео

06:30 Воскресенье в УПЛ: победы Шахтера, Черноморца и Миная

Новина з відео

22:15 Оккупанты на фронте заканчивают жизнь самоубийством: аудиоперехват

Новина з відео

21:46Зеленский назвал ордер на арест путина поворотным моментом

Новина з відео

18:59 В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:21 Андрющенко показал, как выглядит проспект Мариуполя, по которому ездил путин

Новина з відео

13:25 Сначала сбил собаку, а потом хотел её убить: известно имя злоумышленника

Новина з відео

10:02 После поездки на оккупированные территории путин посетил "командный пункт" военных, — СМИ

Новина з відео

10:01 Враг вывел в Черное море ракетоносители: есть угроза ракетных ударов

Новина з відео

07:54 Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:00Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Актуальное по теме

None 20 Март 08:59

Китай в январе стал крупнейшим импортером газа из россии, — таможня КНР

None 20 Март 08:55

​​​СМИ узнали, когда Си Цзиньпин проведет переговоры с Зеленским

None 20 Март 08:36

КНДР провела обучение по ядерной контратаке: к чему готовится страна

None 20 Март 08:46

"Новая почта" существенно увеличит количество офисов в Польше до лета: в каких городах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB