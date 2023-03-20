Тарифы в Украине — украинцам рассказали, какие тарифы не повысят весной и летом

Во власти заговорили о необходимости нарушения моратория

В Украине повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, несмотря на военное положение, может произойти уже в 2023 году. Впрочем, подорожает не вся коммуналка.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ответ.

Какая сейчас ситуация с тарифами

Ранее во власти заговорили о необходимости нарушения моратория и повышения тарифов сразу после отопительного сезона, который заканчивается в апреле. Речь шла о повышении стоимости воды и электроэнергии, по остальным — не уточнялось.

На днях в Нацкомиссии по тарифам сообщили, какие коммунальные услуги точно не подорожают, пока идет война. Там отметили, что еще в 2022 году в Украине определились с тремя жилищно-коммунальными услугами.

"По закону НКРЭКУ не имеет полномочий по установлению цен на природный газ", — говорится в сообщении.

Поставка "голубого топлива" осуществляется по ценам, свободно устанавливаемым поставщиком. При этом в законодательстве могут быть исключения и НКРЭКУ разрешено устанавливать или изменять тарифы на услуги по распределению газа.

Однако в Национальной комиссии сообщили, что стоимость газа для бытовых потребителей, ОСМД, производителей тепловой энергии, если они используют топливо для производства тепловой энергии для населения и заключили договор с "Нафтогазом Украины", не подлежит повышению и остается на уровне, установленном 24 февраля 2022 года.

Следует отметить, что в конце лета прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый нардепами законопроект №7427 о недопущении повышения тарифов в условиях военного положения.

Что предусматривал закон

Законопроект предусматривает запрет на повышение тарифов для всех граждан на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию — ее производство, транспортировку и снабжение;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Однако на фоне повреждений энергосистемы из-за российских атак в правительстве стали поднимать вопрос пересмотра тарифов на электричество и воду.

Какие могут быть тарифы

По информации Нацкомиссии по тарифам, вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод планируют обсудить в марте, чтобы по завершении отопительного периода установить новые цены.

Там рассчитывают, что цены должны вырасти дважды весной и летом этого года. Речь идет о таких датах:

с 1 апреля;

с 1 июля.

Официальных заявлений о возможных ценах на электроэнергию нет, хотя в Национальной комиссии подчеркнули, что тарифы будут повышены однозначно. Сейчас продолжаются дискуссии по этому вопросу среди специалистов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые города завершают сверхсложный отопительный сезон 2022-2023. Соответствующее решение уже принял Кременчугский городской совет.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц, то есть отопление в домах выключат в начале апреля.