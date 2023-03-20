ВПЛ могут потерять статус выплаты — что нужно знать

Украинцам рассказали, когда можно потерять статус переселенца
В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислили случаи, когда украинцы могут потерять статус переселенца. При этом прекращают и выплаты государственной помощи.
Об этом сообщает пресс-центр Минреинтеграции.
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Как не потерять статус ВПЛ
Как отмечают в ведомстве, гражданин может потерять статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если не явится в течение десяти дней в орган социальной защиты населения после проверки по месту жительства. В то же время, проверки должны производиться только при подозрении на неправомерное получение помощи ВПЛ.
Так, при проверке должностное лицо социальной службы должно составить соответствующий акт. Также должно оставить сообщение о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган соцзащиты населения для прохождения идентификации.
"В случае неявки — переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты. Проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи", — цитирует пресс-служба вице-премьера Ирину Верещук.
Кроме этого, статус ВПЛ можно потерять:
- при переезде за границу;
- при возвращении на место постоянного проживания;
- если не сообщить своевременно об изменении фактического места жительства.
Что еще важно знать
Напомним, в Украине некоторые переселенцы столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве объяснили, что одной из причин задержек могут быть технические проблемы.
От власти требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.