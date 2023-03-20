ВПЛ могут потерять статус выплаты — что нужно знать

Вместе с потерей статуса ВПЛ прекращают и выплаты государственной помощи

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислили случаи, когда украинцы могут потерять статус переселенца. При этом прекращают и выплаты государственной помощи.

Об этом сообщает пресс-центр Минреинтеграции.

Как не потерять статус ВПЛ

Как отмечают в ведомстве, гражданин может потерять статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если не явится в течение десяти дней в орган социальной защиты населения после проверки по месту жительства. В то же время, проверки должны производиться только при подозрении на неправомерное получение помощи ВПЛ.

Так, при проверке должностное лицо социальной службы должно составить соответствующий акт. Также должно оставить сообщение о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган соцзащиты населения для прохождения идентификации.

"В случае неявки — переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты. Проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи", — цитирует пресс-служба вице-премьера Ирину Верещук.

Кроме этого, статус ВПЛ можно потерять:

при переезде за границу;

при возвращении на место постоянного проживания;

если не сообщить своевременно об изменении фактического места жительства.

Что еще важно знать

Напомним, в Украине некоторые переселенцы столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве объяснили, что одной из причин задержек могут быть технические проблемы.

От власти требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.