Субсидии в Украине — кому существенно повысили помощь на оплату ЖКУ

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское правительство существенно повысило размер субсидий и льгот на оплату электроэнергии в теплый сезон для Харькова и области, в очередной раз пострадавших от ракетных обстрелов РФ. В частности, сумма субсидии повысится в пять раз.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Читайте также:

Как изменятся суммы субсидий и льгот

Как отмечается, в связи с целенаправленными вражескими атаками по энергообъектам у жителей Харьковщины снова имеются перебои в поставках электроэнергии. Поэтому многие вынуждены пользоваться альтернативными источниками энергии, которая обходится значительно дороже.

Для того, чтобы обеспечить социальную поддержку уязвимым категориям населения Харьковской области, правительство приняло решение повысить на нынешний неотапливаемый сезон (с мая по сентябрь включительно) для жителей региона суммы льгот и субсидий на электричество.

Там объяснили, что стоимость 1кВт электроэнергии с централизованной поставкой составляет 2,64 гривны, а произведенной на дизтопливе — в пять раз больше — 13,5 гривны.

Благодаря соответствующему шагу, средний размер помощи по поставке и распределению электроэнергии, который предназначен для харьковчан, вырастет:

со 106 гривен до 530 гривен в месяц — для жилищных субсидий;

с 74 гривен до 370 гривен — для льгот на оплату коммунальных услуг.

Специально обращаться за перерасчетом размера субсидий и льгот жителям Харькова и Харьковской области не нужно. Выплаты вырастут автоматически.

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в населенных пунктах Харьковской области проживает около 35,7 тыс. получателей субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году может повыситься в стоимости электрическая энергия, которая сейчас стоит 2,64 гривны. Однако часть граждан могут значительно сократить суммы в платежках.

Также мы писали, что в Украине остро стоит вопрос повышения стоимости электроэнергии после новых обстрелов объектов энергосистемы Россией. Ущерб уже превысил один миллиард долларов.