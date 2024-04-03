Коммуналка в Украине — почему и когда урежут размер жилищных субсидий

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине отопительный сезон официально должен завершиться 15 апреля. В связи с этим жилищную субсидию на оплату коммунальных услуг в этом месяце предоставят меньшего размера.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Жилищные субсидии в апреле

Как отмечают в пресс-центре, по правилам субсидию назначают на срок с месяца обращения до дня завершения отопительного сезона. Ее рассчитывают в апреле и октябре, учитывая продолжительность отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля. Таким образом, украинцам окажут помощь на оплату услуг ЖКХ только на 15 дней.

"Это значит, что в апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все полученные услуги, в том числе за 15 дней на услуги по отоплению", — отметили в ПФУ.

Субсидии на летний сезон

Как пояснили в ПФУ, на неотапливаемый сезон с 1 мая по 30 сентября фонд рассчитывает и предоставляет субсидии автоматически для большинства украинцев, получавших их во время холодного периода, однако при условии, что не было изменений в имущественном состоянии или составе семьи.

"Если же изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять в течение 30 дней в территориальные органы фонда информацию о таких изменениях", — сообщили в фонде.

Список категорий граждан, которые должны обратиться с документами и заявлением назначения субсидии, обнародован на портале ПФУ. Это можно сделать дистанционно.

На 2024 год в государственный бюджет заложили на жилищные субсидии 49,9 млрд грн, что превышает прошлогоднюю сумму на 12 млрд грн или на 32%. Их получат более 3,2 млн домохозяйств.

Что еще стоит знать

Напомним, 1 апреля 2024 года для украинских граждан сохранится возможность оформления помощи от государства. Она будет в виде жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг.

Также Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируется в течение двух лет.