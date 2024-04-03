Комуналка в Україні — чому і коли уріжуть розмір житлових субсидій

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні опалювальний сезон офіційно має закінчитися 15 квітня. У зв'язку з цим житлову субсидію на оплату комунальних послуг цього місяця нададуть меншого розміру.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Житлові субсидії у квітні

Як зазначають у пресцентрі, за правилами субсидію призначають на термін з місяця звернення до дня завершення опалювального сезону. Її розраховують у квітні та жовтні, враховуючи тривалість опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня. Таким чином, українцям нададуть допомогу на оплату послуг ЖКГ тільки на 15 днів.

"Це значить, що у квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення", — зауважили в ПФУ.

Субсидії на літній сезон

Як пояснили в ПФУ, на неопалювальний сезон з 1 травня до 30 вересня фонд розраховує та надає субсидії автоматично для більшості українців, які отримували їх під час холодного періоду, однак за умови, що не було змін у майновому стані чи складі родини.

"Якщо ж зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати протягом 30 днів до територіальних органів фонду інформацію про такі зміни", — повідомили у фонді.

Список категорій громадян, які повинні звернутися з документами та заявою для призначення субсидії, оприлюднений на порталі ПФУ. Це можна зробити дистанційно.

На 2024 рік у державний бюджет заклали на житлові субсидії 49,9 млрд грн, що перевищує минулорічну суму на 12 млрд грн або на 32%. Їх отримають понад 3,2 млн домогосподарств.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 1 квітня 2024 року для українських громадян збережеться можливість оформлення допомоги від держави. Вона буде у вигляді житлових субсидій на оплату комунальних послуг.

Також Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проєкт планують упродовж двох років.