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Украинцам урежут субсидии, изменив механизм оказания помощи

23 марта 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии на коммуналку — оказание помощи планируют изменить
На этот год предусмотрено меньше средств на жилищные субсидии
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном бюджете на 2023 год предусмотрено меньше средств на жилищные субсидии, тогда как количество нуждающихся в помощи растет на фоне войны. Учитывая это, в правительстве планируют реформировать механизм предоставления субсидий.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

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Новые механизмы предоставления субсидии

По его словам, сейчас специалисты нарабатывают несколько различных механизмов предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, чтобы решить данную проблему. За один-два месяца будут определены предложения и видение этой системы.

"Мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа", — сообщил чиновник.

В правительстве одним из вариантов рассматривается переход на полноценную монетизацию субсидий, когда потребители платят справедливую цену, однако получают государственную компенсацию. То есть, граждане будут самостоятельно оплачивать коммунальные счета, а государство будет компенсировать определенную часть расходов в денежной форме.

"Об этом очень много и давно говорят. Потому что какая-то бабушка платит за 50 кВт-ч по дешевому тарифу, и кто-то в доме в Конче-Заспе платит за 500 кВт-ч по такому же тарифу", — сказал замглавы Офиса президента.

В то же время, рядовые граждане, действительно нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство будет помогать им адресно.

Тот, кто будет способен платить, будет расплачиваться, а компании будут продавать свои продукты по справедливой стоимости, имея при этом стимул для наращивания производства электроэнергии, добычи природного газа и нефти.

Еще планируют диджитализировать жилищные субсидии.

"Современные IТ-технологии дают большое количество адресных, целевых решений через прямые адресные субсидии нуждающимся гражданам", — подчеркнул Ростислав Шурма.

Каков сейчас размер субсидий

В этом году средний размер субсидии на коммунальные услуги в стране составляет 1,68 тысячи гривен. Субсидии получают 2,3 млн домохозяйств. На эти нужды бюджетом в текущем году предусмотрено 37 млрд грн.

В Министерстве социальной политики заверили, что этих средств хватит, а в случае роста потребности будут перераспределять внутри бюджетных расходов и добавлять средства.

Стоит отметить, что в прошлом году на субсидии было выделено 37,9 миллиарда гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году вопросом назначения, начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг занимается исключительно Пенсионный фонд Украины (ПФУ) . С начала года он назначил помощь почти по 200 тыс. заявлениям.

Также мы писали, что в Украине субсидия, которую не представят без подачи декларации, является безвозвратной адресной государственной помощью потребителям, которые самостоятельно не могут рассчитываться за коммунальные услуги. В то же время, законодательством предусмотрены случаи, когда выплаты могут частично забрать.

 

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