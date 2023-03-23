Субсидии на коммуналку — оказание помощи планируют изменить

На этот год предусмотрено меньше средств на жилищные субсидии

В государственном бюджете на 2023 год предусмотрено меньше средств на жилищные субсидии, тогда как количество нуждающихся в помощи растет на фоне войны. Учитывая это, в правительстве планируют реформировать механизм предоставления субсидий.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

Новые механизмы предоставления субсидии

По его словам, сейчас специалисты нарабатывают несколько различных механизмов предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, чтобы решить данную проблему. За один-два месяца будут определены предложения и видение этой системы.

"Мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа", — сообщил чиновник.

В правительстве одним из вариантов рассматривается переход на полноценную монетизацию субсидий, когда потребители платят справедливую цену, однако получают государственную компенсацию. То есть, граждане будут самостоятельно оплачивать коммунальные счета, а государство будет компенсировать определенную часть расходов в денежной форме.

"Об этом очень много и давно говорят. Потому что какая-то бабушка платит за 50 кВт-ч по дешевому тарифу, и кто-то в доме в Конче-Заспе платит за 500 кВт-ч по такому же тарифу", — сказал замглавы Офиса президента.

В то же время, рядовые граждане, действительно нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство будет помогать им адресно.

Тот, кто будет способен платить, будет расплачиваться, а компании будут продавать свои продукты по справедливой стоимости, имея при этом стимул для наращивания производства электроэнергии, добычи природного газа и нефти.

Еще планируют диджитализировать жилищные субсидии.

"Современные IТ-технологии дают большое количество адресных, целевых решений через прямые адресные субсидии нуждающимся гражданам", — подчеркнул Ростислав Шурма.

Каков сейчас размер субсидий

В этом году средний размер субсидии на коммунальные услуги в стране составляет 1,68 тысячи гривен. Субсидии получают 2,3 млн домохозяйств. На эти нужды бюджетом в текущем году предусмотрено 37 млрд грн.

В Министерстве социальной политики заверили, что этих средств хватит, а в случае роста потребности — будут перераспределять внутри бюджетных расходов и добавлять средства.

Стоит отметить, что в прошлом году на субсидии было выделено 37,9 миллиарда гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году вопросом назначения, начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг занимается исключительно Пенсионный фонд Украины (ПФУ) . С начала года он назначил помощь почти по 200 тыс. заявлениям.

Также мы писали, что в Украине субсидия, которую не представят без подачи декларации, является безвозвратной адресной государственной помощью потребителям, которые самостоятельно не могут рассчитываться за коммунальные услуги. В то же время, законодательством предусмотрены случаи, когда выплаты могут частично забрать.