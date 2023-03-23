Субсидии на коммуналку — оказание помощи планируют изменить

Украинцам урежут субсидии, изменив механизм оказания помощи
В государственном бюджете на 2023 год предусмотрено меньше средств на жилищные субсидии, тогда как количество нуждающихся в помощи растет на фоне войны. Учитывая это, в правительстве планируют реформировать механизм предоставления субсидий.
Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.
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Новые механизмы предоставления субсидии
По его словам, сейчас специалисты нарабатывают несколько различных механизмов предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, чтобы решить данную проблему. За один-два месяца будут определены предложения и видение этой системы.
"Мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа", — сообщил чиновник.
В правительстве одним из вариантов рассматривается переход на полноценную монетизацию субсидий, когда потребители платят справедливую цену, однако получают государственную компенсацию. То есть, граждане будут самостоятельно оплачивать коммунальные счета, а государство будет компенсировать определенную часть расходов в денежной форме.
"Об этом очень много и давно говорят. Потому что какая-то бабушка платит за 50 кВт-ч по дешевому тарифу, и кто-то в доме в Конче-Заспе платит за 500 кВт-ч по такому же тарифу", — сказал замглавы Офиса президента.
В то же время, рядовые граждане, действительно нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство будет помогать им адресно.
Тот, кто будет способен платить, будет расплачиваться, а компании будут продавать свои продукты по справедливой стоимости, имея при этом стимул для наращивания производства электроэнергии, добычи природного газа и нефти.
Еще планируют диджитализировать жилищные субсидии.
"Современные IТ-технологии дают большое количество адресных, целевых решений через прямые адресные субсидии нуждающимся гражданам", — подчеркнул Ростислав Шурма.
Каков сейчас размер субсидий
В этом году средний размер субсидии на коммунальные услуги в стране составляет 1,68 тысячи гривен. Субсидии получают 2,3 млн домохозяйств. На эти нужды бюджетом в текущем году предусмотрено 37 млрд грн.
В Министерстве социальной политики заверили, что этих средств хватит, а в случае роста потребности — будут перераспределять внутри бюджетных расходов и добавлять средства.
Стоит отметить, что в прошлом году на субсидии было выделено 37,9 миллиарда гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2023 году вопросом назначения, начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг занимается исключительно Пенсионный фонд Украины (ПФУ) . С начала года он назначил помощь почти по 200 тыс. заявлениям.
Также мы писали, что в Украине субсидия, которую не представят без подачи декларации, является безвозвратной адресной государственной помощью потребителям, которые самостоятельно не могут рассчитываться за коммунальные услуги. В то же время, законодательством предусмотрены случаи, когда выплаты могут частично забрать.