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Украинцам в "Дії" доступны компенсации в 8 тыс. грн — детали

10 апреля 2024 22:22
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Дія обновила сервис — какие изменения в компенсациях за трудоустройство
Портал госуслуг Дія. Фото: thedigital.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцам доступны компенсации за трудоустройство переселенцев через государственный портал "Дія" по обновленным правилам. Размер компенсации — 8 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Компенсации за трудоустройство в "Дії"

Как отметил министр, ведомство обновило услугу по компенсации за трудоустройство переселенцев через портал "Дії".

"Берите к себе на работу людей, которые из-за войны покинули дома, и подавайте заявление через портал "Дія" о компенсации от государства", — сообщил он.

По его словам, специалисты Минцифры улучшили услугу, и теперь выплаты будут производиться не только за первый и второй месяцы работы человека, а также за третий. А если работодатель оформил на работу ВПЛ с инвалидностью, то компенсация будет происходить за первые полгода его работы. До этого такой услуги не было.

Федоров отметил, что размер компенсации равен минимальной зарплате в Украине — 8 тысяч гривен в месяц. Также выплата в дальнейшем будет меняться, если изменится минималка.

Как подать заявку на компенсацию

Для того, чтобы зарегистрироваться на компенсацию, нужно:

  • зайти на портал "Дія";
  • подать заявление о компенсации.

Компенсации доступны для физлиц-предпринимателей и юридических лиц, а переселенцы — трудоустроены официально.

Какие сейчас выплаты за трудоустройство

С апреля 2024 года в Украине повысился размер компенсационных выплат работодателям за предоставление работы гражданам из-за увеличения минимальной зарплаты. Компенсации предоставляются за трудоустройство:

  • лиц со статусом ВПЛ;
  • лиц с инвалидностью;
  • участников боевых действий;
  • граждан, кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось менее пяти лет
  • лиц, которые находятся в статусе официального безработного более месяца.

Компенсация за вышеуказанных лиц составляет 8 тыс. гривен, а за трудоустройство молодежи из зарегистрированных безработных — 4 тыс. грн.

Вырос размер компенсации за трудоустроенных по направлению центров занятости переселенцев — 16 тыс. грн.

Сумма пособия по частичной безработице в расчете на одного работника или ФЛП — 4 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило новый сезон грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". В ее рамках можно получить до 100 тысяч гривен.

Также мы писали, что Министерство экономики объявило поиск специалистов для работы в ведомстве. Обещают интересный опыт и возможность влиять на процессы внутри страны.

Дия
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компенсация
сотрудники

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