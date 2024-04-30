Гранты в Украине — как и кто может получить 15 тыс. евро

Евровалюта в руках. Unsplush

Украинцы могут присоединиться к новому грантовому конкурсу, реализуемому Международной организацией по миграции (МОМ) при финансировании Министерства иностранных дел Японии. В его рамках можно получить до 15 тысяч евро финансовой поддержки.

Об этом сообщается на портале Международной организации по миграции.

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Кто может присоединиться к программе

Речь идет о проекте "Устойчивые и инклюзивные громады Украины". Он рассчитан на общины и ветеранские организации.

Принять участие в грантовом конкурсе могут как громады, так и госучреждения. Гранты предоставят:

территориальным громадам или отдельным объединениям жителей в пределах села, поселка или города с территорий, подконтрольной украинскому правительству, во всех областях, где ситуация с безопасностью дает возможность осуществлять мероприятия;

коммунальным и государственным учреждениям, общественным организациям, оказывающим поддержку ветеранам, членам их семей, членам семей погибших, ветеранам, имеющим инвалидность.

Поддержка достаточно широкая. Это, в частности:

физическая реабилитация;

психологическая помощь;

помощь с поиском работы;

переквалификация;

культурные, образовательные и другие социальные услуги.

Источник: Международная организация по миграции

Как подать заявку и размер помощи

В рамках грантовой программы определят победителями конкурса десять громад и десять организаций. Им станет доступна:

финансовая поддержка до 15 тысяч евро на реализацию собственных инициатив;

необходимые знания, обучающие курсы для персонала, которые помогут в реализации запланированных мероприятий;

поддержка от специалистов Международной организации по миграции при организации мероприятий.

Подать заявку на участие можно до 10 мая 2024 года включительно по электронному адресу:

Организация опубликовала анкету, которую нужно скачать и заполнить по ссылке.

Также обнародовали инструкцию по заполнению анкеты. В частности, там нужно:

указать полную дату официальной регистрации вашей ветеранской организации/учреждения в Едином госреестре. Информацию можно найти на интернет-ресурсе по ссылке;

указать правовой статус вашей ветеранской организации/учреждения. Если это госучреждение, то указать линию подчинения. Кратко описать линию подчинения государственного учреждения. В качестве примера: Управление соцзащиты населения г. Новый Раздел находится в подчинении Минсоцполитики;

указать количество бенефициаров, охваченных организацией в течение последнего календарного года;

предоставить последние данные, свидетельствующие о работе. Включите такие конкретные данные, как количество ветеранов, членов семей и другие категории. Надо перечислить бенефициаров для каждой предоставленной услуги, если таковая имеется.

Пример:

реабилитация: 10;

киноклуб для ветеранов и семей: 20;

психологическая поддержка (консультирование): 20;

юридическая поддержка: 20 консультаций.

Фрагмент заявки на помощь. Источник: ukraine.iom.int

Дополнительные сведения о функционировании программы можно узнать, перейдя по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине Программа развития ООН (United Nations Development Programme, UNDP) предоставит средства на деятельность, направленную на помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов. Гранты в сумме до 150 тысяч гривен могут получить общественные организации.

Также мы писали, что украинское правительство модернизировало грантовую программу "Власна справа". В частности, максимальный размер помощи бизнесу был увеличен до 500 тыс. гривен.