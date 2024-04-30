Гранты в Украине — как и кто может получить 15 тыс. евро

Украинцам выплатят 15 тыс. евро — условия новой программы
Украинцы могут присоединиться к новому грантовому конкурсу, реализуемому Международной организацией по миграции (МОМ) при финансировании Министерства иностранных дел Японии. В его рамках можно получить до 15 тысяч евро финансовой поддержки.
Об этом сообщается на портале Международной организации по миграции.
Кто может присоединиться к программе
Речь идет о проекте "Устойчивые и инклюзивные громады Украины". Он рассчитан на общины и ветеранские организации.
Принять участие в грантовом конкурсе могут как громады, так и госучреждения. Гранты предоставят:
- территориальным громадам или отдельным объединениям жителей в пределах села, поселка или города с территорий, подконтрольной украинскому правительству, во всех областях, где ситуация с безопасностью дает возможность осуществлять мероприятия;
- коммунальным и государственным учреждениям, общественным организациям, оказывающим поддержку ветеранам, членам их семей, членам семей погибших, ветеранам, имеющим инвалидность.
Поддержка достаточно широкая. Это, в частности:
- физическая реабилитация;
- психологическая помощь;
- помощь с поиском работы;
- переквалификация;
- культурные, образовательные и другие социальные услуги.
Как подать заявку и размер помощи
В рамках грантовой программы определят победителями конкурса десять громад и десять организаций. Им станет доступна:
- финансовая поддержка до 15 тысяч евро на реализацию собственных инициатив;
- необходимые знания, обучающие курсы для персонала, которые помогут в реализации запланированных мероприятий;
- поддержка от специалистов Международной организации по миграции при организации мероприятий.
Подать заявку на участие можно до 10 мая 2024 года включительно по электронному адресу:
Организация опубликовала анкету, которую нужно скачать и заполнить по ссылке.
Также обнародовали инструкцию по заполнению анкеты. В частности, там нужно:
- указать полную дату официальной регистрации вашей ветеранской организации/учреждения в Едином госреестре. Информацию можно найти на интернет-ресурсе по ссылке;
- указать правовой статус вашей ветеранской организации/учреждения. Если это госучреждение, то указать линию подчинения. Кратко описать линию подчинения государственного учреждения. В качестве примера: Управление соцзащиты населения г. Новый Раздел находится в подчинении Минсоцполитики;
- указать количество бенефициаров, охваченных организацией в течение последнего календарного года;
- предоставить последние данные, свидетельствующие о работе. Включите такие конкретные данные, как количество ветеранов, членов семей и другие категории. Надо перечислить бенефициаров для каждой предоставленной услуги, если таковая имеется.
Пример:
- реабилитация: 10;
- киноклуб для ветеранов и семей: 20;
- психологическая поддержка (консультирование): 20;
- юридическая поддержка: 20 консультаций.
Дополнительные сведения о функционировании программы можно узнать, перейдя по следующей ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине Программа развития ООН (United Nations Development Programme, UNDP) предоставит средства на деятельность, направленную на помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов. Гранты в сумме до 150 тысяч гривен могут получить общественные организации.
Также мы писали, что украинское правительство модернизировало грантовую программу "Власна справа". В частности, максимальный размер помощи бизнесу был увеличен до 500 тыс. гривен.
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