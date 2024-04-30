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Українцям виплатять 15 тис. євро — умови нової програми

30 квітня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гранти в Україні — як і хто може отримати 15 тис. євро
Євровалюта в руках. Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці можуть долучитися до нового грантового конкурсу, який реалізує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансування Міністерства закордонних справ Японії. В його рамках можна отримати до 15 тис. євро фінансової підтримки.

Про це повідомляється на порталі Міжнародної організації з міграції.

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Хто може долучитися до програми

Йдеться про проєкт "Стійкі та інклюзивні громади України". Він розрахований на громади та ветеранські організації.

Взяти участь у грантовому конкурсі можуть як громади, так і держустанови. Гранти нададуть:

  • територіальним громадам або окремим об'єднанням жителів у межах села, селища чи міста з територій, підконтрольних українському уряду, в усіх сферах, де ситуація з безпекою дає можливість здійснювати заходи;
  • комунальним та державним установам, громадським організаціям, які надають підтримку ветеранам, членам їхніх родин, членам сімей загиблих, ветеранам, які мають інвалідність.

Підтримка доволі широка. Це, зокрема:

  • фізична реабілітація;
  • психологічна допомога;
  • допомога з пошуком роботи;
  • перекваліфікація;
  • культурні, освітні та інші соцпослуги.

 

гранти допомога ветерани
Джерело: Міжнародна організація з міграції

Як подати заявку та розмір допомоги

У рамках грантової програми визначать переможцями конкурсу десять громад та десять організацій. Їм стане доступна:

  • фінансова підтримка до 15 тис. євро на реалізацію власних ініціатив;
  • необхідні знання, навчальні курси для персоналу, які допоможуть в реалізації запланованих заходів;
  • підтримка від фахівців Міжнародної організації з міграції під час організації заходів.

Подати заявку на участь можна до 10 травня 2024 року включно на електронну адресу:

Організація опублікувала анкету, яку потрібно завантажити та заповнити за посиланням.

Також оприлюднили інструкцію щодо заповнення анкети. Зокрема, там потрібно:

  • вказати повну дату офіційної реєстрації вашої ветеранської організації/установи в Єдиному держреєстрі. Інформацію можна знайти на інтернет-ресурсі за посиланням;
  • зазначити правовий статус вашої ветеранської організації/установи. Якщо це держустанова, то вказати лінію підпорядкування. Коротко описати лінію підпорядкування державної установи. Як приклад: Управління соцзахисту населення м. Новий Розділ перебуває у підпорядкуванні Мінсоцполітики;
  • вказати кількість бенефіціарів, яких охопила організація протягом останнього календарного року;
  • надати останні дані, які свідчать про роботу. Включити такі конкретні дані, як кількість ветеранів, членів родин та інші категорії. Треба перелічити бенефіціарів для кожної наданої послуги, якщо така є.

Приклад:

  • реабілітація: 10;
  • кіноклуб для ветеранів та сімей: 20;
  • психологічна підтримка (консультування): 20;
  • юридична підтримка: 20 консультацій.

 

гранти допомога ветерани
Фрагмент заявки на допомогу. Джерело: ukraine.iom.int

Більше деталей щодо функціонування програми можна дізнатися, перейшовши за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні Програма розвитку ООН (United Nations Development Programme, UNDP) надасть кошти на діяльність, спрямовану на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Гранти у сумі до 150 тисяч гривень можуть отримати громадські організації.

Також ми писали, що український уряд модернізував грантову програму "Власна справа". Зокрема, максимальний розмір допомоги бізнесу збільшили до 500 тис. гривень.

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