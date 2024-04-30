Гранти в Україні — як і хто може отримати 15 тис. євро

Українцям виплатять 15 тис. євро — умови нової програми
Українці можуть долучитися до нового грантового конкурсу, який реалізує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансування Міністерства закордонних справ Японії. В його рамках можна отримати до 15 тис. євро фінансової підтримки.
Про це повідомляється на порталі Міжнародної організації з міграції.
Хто може долучитися до програми
Йдеться про проєкт "Стійкі та інклюзивні громади України". Він розрахований на громади та ветеранські організації.
Взяти участь у грантовому конкурсі можуть як громади, так і держустанови. Гранти нададуть:
- територіальним громадам або окремим об'єднанням жителів у межах села, селища чи міста з територій, підконтрольних українському уряду, в усіх сферах, де ситуація з безпекою дає можливість здійснювати заходи;
- комунальним та державним установам, громадським організаціям, які надають підтримку ветеранам, членам їхніх родин, членам сімей загиблих, ветеранам, які мають інвалідність.
Підтримка доволі широка. Це, зокрема:
- фізична реабілітація;
- психологічна допомога;
- допомога з пошуком роботи;
- перекваліфікація;
- культурні, освітні та інші соцпослуги.
Як подати заявку та розмір допомоги
У рамках грантової програми визначать переможцями конкурсу десять громад та десять організацій. Їм стане доступна:
- фінансова підтримка до 15 тис. євро на реалізацію власних ініціатив;
- необхідні знання, навчальні курси для персоналу, які допоможуть в реалізації запланованих заходів;
- підтримка від фахівців Міжнародної організації з міграції під час організації заходів.
Подати заявку на участь можна до 10 травня 2024 року включно на електронну адресу:
Організація опублікувала анкету, яку потрібно завантажити та заповнити за посиланням.
Також оприлюднили інструкцію щодо заповнення анкети. Зокрема, там потрібно:
- вказати повну дату офіційної реєстрації вашої ветеранської організації/установи в Єдиному держреєстрі. Інформацію можна знайти на інтернет-ресурсі за посиланням;
- зазначити правовий статус вашої ветеранської організації/установи. Якщо це держустанова, то вказати лінію підпорядкування. Коротко описати лінію підпорядкування державної установи. Як приклад: Управління соцзахисту населення м. Новий Розділ перебуває у підпорядкуванні Мінсоцполітики;
- вказати кількість бенефіціарів, яких охопила організація протягом останнього календарного року;
- надати останні дані, які свідчать про роботу. Включити такі конкретні дані, як кількість ветеранів, членів родин та інші категорії. Треба перелічити бенефіціарів для кожної наданої послуги, якщо така є.
Приклад:
- реабілітація: 10;
- кіноклуб для ветеранів та сімей: 20;
- психологічна підтримка (консультування): 20;
- юридична підтримка: 20 консультацій.
Більше деталей щодо функціонування програми можна дізнатися, перейшовши за наступним посиланням.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні Програма розвитку ООН (United Nations Development Programme, UNDP) надасть кошти на діяльність, спрямовану на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Гранти у сумі до 150 тисяч гривень можуть отримати громадські організації.
Також ми писали, що український уряд модернізував грантову програму "Власна справа". Зокрема, максимальний розмір допомоги бізнесу збільшили до 500 тис. гривень.
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