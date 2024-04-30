Гранти в Україні — як і хто може отримати 15 тис. євро

Євровалюта в руках. Unsplush

Українці можуть долучитися до нового грантового конкурсу, який реалізує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансування Міністерства закордонних справ Японії. В його рамках можна отримати до 15 тис. євро фінансової підтримки.

Про це повідомляється на порталі Міжнародної організації з міграції.

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Хто може долучитися до програми

Йдеться про проєкт "Стійкі та інклюзивні громади України". Він розрахований на громади та ветеранські організації.

Взяти участь у грантовому конкурсі можуть як громади, так і держустанови. Гранти нададуть:

територіальним громадам або окремим об'єднанням жителів у межах села, селища чи міста з територій, підконтрольних українському уряду, в усіх сферах, де ситуація з безпекою дає можливість здійснювати заходи;

комунальним та державним установам, громадським організаціям, які надають підтримку ветеранам, членам їхніх родин, членам сімей загиблих, ветеранам, які мають інвалідність.

Підтримка доволі широка. Це, зокрема:

фізична реабілітація;

психологічна допомога;

допомога з пошуком роботи;

перекваліфікація;

культурні, освітні та інші соцпослуги.

Джерело: Міжнародна організація з міграції

Як подати заявку та розмір допомоги

У рамках грантової програми визначать переможцями конкурсу десять громад та десять організацій. Їм стане доступна:

фінансова підтримка до 15 тис. євро на реалізацію власних ініціатив;

необхідні знання, навчальні курси для персоналу, які допоможуть в реалізації запланованих заходів;

підтримка від фахівців Міжнародної організації з міграції під час організації заходів.

Подати заявку на участь можна до 10 травня 2024 року включно на електронну адресу:

Організація опублікувала анкету, яку потрібно завантажити та заповнити за посиланням.

Також оприлюднили інструкцію щодо заповнення анкети. Зокрема, там потрібно:

вказати повну дату офіційної реєстрації вашої ветеранської організації/установи в Єдиному держреєстрі. Інформацію можна знайти на інтернет-ресурсі за посиланням;

зазначити правовий статус вашої ветеранської організації/установи. Якщо це держустанова, то вказати лінію підпорядкування. Коротко описати лінію підпорядкування державної установи. Як приклад: Управління соцзахисту населення м. Новий Розділ перебуває у підпорядкуванні Мінсоцполітики;

вказати кількість бенефіціарів, яких охопила організація протягом останнього календарного року;

надати останні дані, які свідчать про роботу. Включити такі конкретні дані, як кількість ветеранів, членів родин та інші категорії. Треба перелічити бенефіціарів для кожної наданої послуги, якщо така є.

Приклад:

реабілітація: 10;

кіноклуб для ветеранів та сімей: 20;

психологічна підтримка (консультування): 20;

юридична підтримка: 20 консультацій.

Фрагмент заявки на допомогу. Джерело: ukraine.iom.int

Більше деталей щодо функціонування програми можна дізнатися, перейшовши за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні Програма розвитку ООН (United Nations Development Programme, UNDP) надасть кошти на діяльність, спрямовану на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Гранти у сумі до 150 тисяч гривень можуть отримати громадські організації.

Також ми писали, що український уряд модернізував грантову програму "Власна справа". Зокрема, максимальний розмір допомоги бізнесу збільшили до 500 тис. гривень.