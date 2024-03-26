Помощь до 100 тыс. грн — кто и как может получить выплаты от государства

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине семьи граждан, незаконно удерживаемых Россией в плену, имеют право на немалую материальную помощь от государства. Таким категориям лиц выплачивают финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram-канале.

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По словам чиновника, подать заявку на получение годовой помощи имеют право близкие родственники пленных граждан.

Семьям таких граждан выплачивают пособие раз в год только в том случае, если лицо находится в местах ограничения свободы. Такие выплаты назначаются только кому-то одному из семьи.

Также освобождённые лица по возвращении могут лично подавать заявки на соответствующие выплаты. Средства можно будет получить только в том случае, если раньше родственники заложников не получали такую помощь.

Как получить денежные выплаты

Для того, чтобы получить выплаты родственникам пленного, необходимо:

подать заявление, где следует указать тип выплат, а также годы пребывания гражданина в местах ограничения свободы;

добавить копии документов, где подтверждается лицо заявителя;

добавить справку от Комиссии об установлении факта лишения свободы;

предоставить выписку с реквизитами банковского счета, куда будут поступать выплаты.

Образец соответствующего заявления доступен по следующей ссылке.

Также можно подать пакет документов на получение помощи лично или отправить по почте по адресу:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Чоколовский б-р, 13, г. Киев, 03186;

на электронную почту — [email protected].

Источник: ТГ Дмитрия Лубинца

Источник: ТГ Дмитрия Лубинца

Что еще стоит знать

Напомним, правительство обнародовало обновленные списки получателей помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Также продлили период подачи заявлений на переназначение выплат для переселенцев.

Также мы писали, что украинцы из шести регионов страны могут получить денежную помощь почти в 11 тыс. гривен. Стартовала регистрация на выплаты от Эстонского совета по делам беженцев.