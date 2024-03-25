Допомога до 11 тис. грн — як подати заявку на виплати від Естонської ради у справах біженців

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці з шести регіонів країни можуть отримати грошову допомогу у майже 11 тис. гривень. Стартувала реєстрація на виплати від Естонської ради у справах біженців.

Про це повідомляється на сторінці фонду.

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Розмір фінансової допомоги

Виплати від Естонської ради у справах біженців передбачені для найбільш уразливих категорій населення. Вони мають бути спрямовані на покриття базових потреб, таких як харчові продукти, тимчасове житло, засоби гігієни.

Розмір допомоги становить 3,6 тис. гривень на місяць на одну людину. Виплати будуть здійснюватися протягом трьох місяців. Тобто максимально один громадянин може отримати майже 11 тис. гривень. Гроші можуть оформити одразу кілька членів одного домогосподарства. Багатоцільову грошову допомогу перерахують на банківські рахунки заявників.

Зареєструватися на допомогу можуть громадяни:

які постраждали від надзвичайних подій, пов'язаних з військовими діями;

протягом останнього місяця були переміщені чи евакуйовані;

безпосередньо постраждали від обстрілу/ракетного удару та домогосподарства, які перебувають на окупованих територіях.

Хто саме може подати заявку

Як зазначають у фонді, багатоцільова фінансова допомога від Естонської ради у справах біженців покликана допомогти домогосподарствам із низьким рівнем доходів у таких областях:

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Херсонська;

Миколаївська.

Йдеться про такі критерії вразливості:

якщо є одинока матір/батько з дітьми;

у разі, якщо у родині жінка — єдиний годувальник;

якщо у домогосподарства є вагітні жінки;

у родині є троє і більше дітей до 18 років;

якщо у домогосподарства є діти до двох років;

у разі, якщо у родині є особи з інвалідністю першої або другої групи;

якщо у домогосподарств є особи, які мають тяжку хворобу та потребують лікування;

якщо домогосподарства складаються з людей похилого віку (понад 60 років);

у разі, якщо в родини повністю або частково зруйноване житло;

у родині є особи, які отримали поранення/загинули внаслідок активних бойових дій.

Очікується, що виплати нададуть після індивідуальної оцінки домогосподарства. Водночас наявність категорії вразливості ще не є гарантією отримання грошової допомоги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни могли отримати чималу матеріальну допомогу за новою державною програмою. Заявки на участь у програмі приймали від фермерів.

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