Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцам выплатят от 2 тыс. до 3 тыс. гривен — кто получит arrow

Украинцам выплатят от 2 тыс. до 3 тыс. гривен — кто получит

10 мая 2024 13:31
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь до 3 тыс. гривен — кто и как из украинцев может получить в мае
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году государство гарантирует предоставление материальной помощи гражданам, которые эвакуируются с территорий с боевыми действиями. При предварительной регистрации получат до 3 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также:

Условия предоставления помощи до 3 тыс. гривен

Как отмечают в ведомстве, граждане, эвакуируемые с территорий с боевыми действиями, имеют право на денежную помощь. Речь идет об эвакуационной выплате до 3 тыс. гривен.

Размер пособия составляет:

  • 3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2 тыс. гривен — для других лиц.

В Минреинтеграции объясняют, что данные о количестве эвакуированного населения фиксируют областные государственные военные администрации за четыре дня до эвакуации.

Денежную помощь выплатят эвакуированным в течение десяти календарных дней с момента прибытия в эвакуационный приемный пункт на железнодорожном вокзале. Деньги будут перечислены национальным оператором почтовой связи "Укрпочта".

Как получить эвакуационные выплаты

Эвакуированным гражданам для получения помощи необходимо иметь следующие документы:

  • удостоверение личности или еДокумент;
  • документ, подтверждающий Индивидуальный налоговый номер;
  • документ, подтверждающий инвалидность;
  • свидетельство о рождении ребенка (электронное отображение данных из него).

Документы следует подавать в один из уполномоченных органов:

  • исполнительный комитет местных властей;
  • орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг.

Следует заметить, что гражданам, ранее получавшим пособие, такие выплаты не начисляют повторно.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине перечень категорий граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые могут получить помощь, и порядок ее назначения существенно изменились. Известно, можно ли подать заявку на выплаты в мае 2024 года.

Также сообщалось, что Программа развития ООН (UNDP) предоставит средства на деятельность, направленную на помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов. Гранты в сумме до 150 тысяч гривен могут получить общественные организации.

выплаты
эвакуация
финансовая помощь
деньги
переселенцы
материальная помощь
ВПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае