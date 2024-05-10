Помощь до 3 тыс. гривен — кто и как из украинцев может получить в мае

Украинцам выплатят от 2 тыс. до 3 тыс. гривен — кто получит
В 2024 году государство гарантирует предоставление материальной помощи гражданам, которые эвакуируются с территорий с боевыми действиями. При предварительной регистрации получат до 3 тыс. гривен.
Об этом говорится в материалах Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Условия предоставления помощи до 3 тыс. гривен
Как отмечают в ведомстве, граждане, эвакуируемые с территорий с боевыми действиями, имеют право на денежную помощь. Речь идет об эвакуационной выплате до 3 тыс. гривен.
Размер пособия составляет:
- 3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детей;
- 2 тыс. гривен — для других лиц.
В Минреинтеграции объясняют, что данные о количестве эвакуированного населения фиксируют областные государственные военные администрации за четыре дня до эвакуации.
Денежную помощь выплатят эвакуированным в течение десяти календарных дней с момента прибытия в эвакуационный приемный пункт на железнодорожном вокзале. Деньги будут перечислены национальным оператором почтовой связи "Укрпочта".
Как получить эвакуационные выплаты
Эвакуированным гражданам для получения помощи необходимо иметь следующие документы:
- удостоверение личности или еДокумент;
- документ, подтверждающий Индивидуальный налоговый номер;
- документ, подтверждающий инвалидность;
- свидетельство о рождении ребенка (электронное отображение данных из него).
Документы следует подавать в один из уполномоченных органов:
- исполнительный комитет местных властей;
- орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг.
Следует заметить, что гражданам, ранее получавшим пособие, такие выплаты не начисляют повторно.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине перечень категорий граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые могут получить помощь, и порядок ее назначения существенно изменились. Известно, можно ли подать заявку на выплаты в мае 2024 года.
Также сообщалось, что Программа развития ООН (UNDP) предоставит средства на деятельность, направленную на помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов. Гранты в сумме до 150 тысяч гривен могут получить общественные организации.
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