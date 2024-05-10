Помощь до 3 тыс. гривен — кто и как из украинцев может получить в мае

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году государство гарантирует предоставление материальной помощи гражданам, которые эвакуируются с территорий с боевыми действиями. При предварительной регистрации получат до 3 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Условия предоставления помощи до 3 тыс. гривен

Как отмечают в ведомстве, граждане, эвакуируемые с территорий с боевыми действиями, имеют право на денежную помощь. Речь идет об эвакуационной выплате до 3 тыс. гривен.

Размер пособия составляет:

3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детей;

2 тыс. гривен — для других лиц.

В Минреинтеграции объясняют, что данные о количестве эвакуированного населения фиксируют областные государственные военные администрации за четыре дня до эвакуации.

Денежную помощь выплатят эвакуированным в течение десяти календарных дней с момента прибытия в эвакуационный приемный пункт на железнодорожном вокзале. Деньги будут перечислены национальным оператором почтовой связи "Укрпочта".

Как получить эвакуационные выплаты

Эвакуированным гражданам для получения помощи необходимо иметь следующие документы:

удостоверение личности или еДокумент;

документ, подтверждающий Индивидуальный налоговый номер;

документ, подтверждающий инвалидность;

свидетельство о рождении ребенка (электронное отображение данных из него).

Документы следует подавать в один из уполномоченных органов:

исполнительный комитет местных властей;

орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг.

Следует заметить, что гражданам, ранее получавшим пособие, такие выплаты не начисляют повторно.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине перечень категорий граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые могут получить помощь, и порядок ее назначения существенно изменились. Известно, можно ли подать заявку на выплаты в мае 2024 года.

Также сообщалось, что Программа развития ООН (UNDP) предоставит средства на деятельность, направленную на помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов. Гранты в сумме до 150 тысяч гривен могут получить общественные организации.