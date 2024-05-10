Допомога до 3 тис. гривень — хто і як з українців може отримати у травні

Українцям виплатять від 2 тис. до 3 тис. гривень — хто отримає
У 2024 році держава гарантує надання матеріальної допомоги для громадян, які евакуюються з територій з бойовими діями. За умови завчасної реєстрації отримають до 3 тис. гривень.
Про це йдеться у матеріалах Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Умови надання допомоги до 3 тис. гривень
Як зазначають у відомстві, громадяни, які евакуюються з територій з бойовими діями, мають право на грошову допомогу. Йдеться про евакуаційну виплату до 3 тис. гривень.
Розмір допомоги становить:
- 3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;
- 2 тис. гривень — для інших осіб.
У Мінреінтеграції пояснюють, що дані щодо кількості евакуйованого населення фіксують обласні державні військові адміністрації за чотири дні до евакуації.
Грошову допомогу виплатять евакуйованим упродовж десяти календарних днів з моменту прибуття в евакуаційний приймальний пункт на залізничному вокзалі. Гроші будуть перераховані національним оператором поштового зв'язку "Укрпошта".
Як отримати евакуаційні виплати
Евакуйованим громадянам для отримання допомоги необхідно мати такі документи:
- посвідчення особи або еДокумент;
- документ, де підтверджується Індивідуальний податковий номер;
- документ, що підтверджує інвалідність;
- свідоцтво про народження дитини (електронне відображення даних з нього).
Документи потрібно подавати в один з уповноважених органів:
- виконавчий комітет місцевої влади;
- орган соціального захисту або Центр надання адміністративних послуг.
Варто зауважити, що громадянам, які раніше отримували допомогу, такі виплати не нараховують повторно.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні перелік категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які можуть отримати допомогу, та порядок її призначення суттєво змінилися. Відомо, чи можна подати заявку на виплати у травні 2024 року.
Також повідомлялося, що Програма розвитку ООН (United Nations Development Programme, UNDP) надасть кошти на діяльність, спрямовану на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Гранти у сумі до 150 тисяч гривень можуть отримати громадські організації.
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