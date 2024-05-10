Допомога до 3 тис. гривень — хто і як з українців може отримати у травні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році держава гарантує надання матеріальної допомоги для громадян, які евакуюються з територій з бойовими діями. За умови завчасної реєстрації отримають до 3 тис. гривень.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Умови надання допомоги до 3 тис. гривень

Як зазначають у відомстві, громадяни, які евакуюються з територій з бойовими діями, мають право на грошову допомогу. Йдеться про евакуаційну виплату до 3 тис. гривень.

Розмір допомоги становить:

3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. гривень — для інших осіб.

У Мінреінтеграції пояснюють, що дані щодо кількості евакуйованого населення фіксують обласні державні військові адміністрації за чотири дні до евакуації.

Грошову допомогу виплатять евакуйованим упродовж десяти календарних днів з моменту прибуття в евакуаційний приймальний пункт на залізничному вокзалі. Гроші будуть перераховані національним оператором поштового зв'язку "Укрпошта".

Як отримати евакуаційні виплати

Евакуйованим громадянам для отримання допомоги необхідно мати такі документи:

посвідчення особи або еДокумент;

документ, де підтверджується Індивідуальний податковий номер;

документ, що підтверджує інвалідність;

свідоцтво про народження дитини (електронне відображення даних з нього).

Документи потрібно подавати в один з уповноважених органів:

виконавчий комітет місцевої влади;

орган соціального захисту або Центр надання адміністративних послуг.

Варто зауважити, що громадянам, які раніше отримували допомогу, такі виплати не нараховують повторно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні перелік категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які можуть отримати допомогу, та порядок її призначення суттєво змінилися. Відомо, чи можна подати заявку на виплати у травні 2024 року.

Також повідомлялося, що Програма розвитку ООН (United Nations Development Programme, UNDP) надасть кошти на діяльність, спрямовану на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Гранти у сумі до 150 тисяч гривень можуть отримати громадські організації.