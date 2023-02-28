Индексация в Украине — на сколько и кому повысят выплаты

Суммы в рамках индексации пересчитают с 1 марта

В Украине гражданам, получающим наименьшие пенсии, повысят выплаты почти на 20%. Суммы в рамках индексации будут пересчитаны четырем категориям с 1 марта 2023 года.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Индексация в Украине

В ведомстве пояснили, что индексация пенсий — один из основных инструментов финансовой поддержки наименее защищенных граждан, у которых пенсии — единый доход.

Согласно постановлению правительства, размер индексации пенсий с 1 марта текущего года составит 19,7%. Повышение размера пенсий коснется 10,5 млн пенсионеров.

В марте пенсии проиндексируют для:

5,2 миллиона "гражданских" граждан, получающих пенсию в рамках закона №1058 до 2020 года. Повышение пенсии будет осуществлено из-за индексации на 19,7% показателя средней зарплаты, из которой исчисляется пенсия;

4,2 миллиона человек, у которых вырастут выплаты в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсий. Речь идет о минимальных пенсиях, объем которых содержит доплату к гарантированному государством минимальному размеру. Он будет проиндексирован впервые. Пенсии вырастут от 420 до 520 гривен по сравнению с размерами пенсий, установленными на 1 марта прошлого года;

500 тысяч пенсионеров силовых ведомств получат проиндексированный на 19,7% весь размер пенсии;

94,5 тысячи человек, которым начисляют пенсию по инвалидности, наступившую из-за увечья или заболевания в связи с Чернобыльской катастрофой.

Напомним, в 2023 году правительство рассчитывает потратить на пенсионное обеспечение граждан около 700 млрд. гривен.

Также мы писали, что Кабинет министров принял решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов на общую сумму 6 млрд долларов. В частности, деньги будут направлены на социальные программы, а также образование и медицину.