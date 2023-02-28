Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Украинцам с наименьшими пенсиями повысят выплаты на 20% arrow

Украинцам с наименьшими пенсиями повысят выплаты на 20%

28 февраля 2023 12:02
lis.jpg - Ксения Лисновская
Индексация в Украине — на сколько и кому повысят выплаты
Суммы в рамках индексации пересчитают с 1 марта
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине гражданам, получающим наименьшие пенсии, повысят выплаты почти на 20%. Суммы в рамках индексации будут пересчитаны четырем категориям с 1 марта 2023 года.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Читайте также:

Индексация в Украине

В ведомстве пояснили, что индексация пенсий — один из основных инструментов финансовой поддержки наименее защищенных граждан, у которых пенсии — единый доход.

Согласно постановлению правительства, размер индексации пенсий с 1 марта текущего года составит 19,7%. Повышение размера пенсий коснется 10,5 млн пенсионеров.

В марте пенсии проиндексируют для:

  • 5,2 миллиона "гражданских" граждан, получающих пенсию в рамках закона №1058 до 2020 года. Повышение пенсии будет осуществлено из-за индексации на 19,7% показателя средней зарплаты, из которой исчисляется пенсия;
  • 4,2 миллиона человек, у которых вырастут выплаты в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсий. Речь идет о минимальных пенсиях, объем которых содержит доплату к гарантированному государством минимальному размеру. Он будет проиндексирован впервые. Пенсии вырастут от 420 до 520 гривен по сравнению с размерами пенсий, установленными на 1 марта прошлого года;
  • 500 тысяч пенсионеров силовых ведомств получат проиндексированный на 19,7% весь размер пенсии;
  • 94,5 тысячи человек, которым начисляют пенсию по инвалидности, наступившую из-за увечья или заболевания в связи с Чернобыльской катастрофой.

Напомним, в 2023 году правительство рассчитывает потратить на пенсионное обеспечение граждан около 700 млрд. гривен.

Также мы писали, что Кабинет министров принял решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов на общую сумму 6 млрд долларов. В частности, деньги будут направлены на социальные программы, а также образование и медицину.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

12:14 Выходной или рабочий: в "Дії" запустили опрос относительно 8 марта

12:10 Заработал на детях: в Одесской области будут судить подрядчика, который ремонтировал спортивную площадку

12:07 Минобороны Украины снизило цены на услуги по организации питания военных в 2023 году

12:05 Фонд Future for Ukraine посетил мужественную Чернобаевскую громаду в преддверии годовщины полномасштабного вторжения

11:55 Суд запретил строительство в исторической части Львова, — Ткаченко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:55 Выяснилась степень вероятности десантирования россиян под Одессой

11:54 Коллеги Алека Болдуина подали новый судебный иск против актера: что на этот раз

Новина з фото

11:51 Отремонтировали укрытие в школах с убытком в полмиллиона гривен: в Киеве группе людей сообщено подозрение

11:44 "Надеюсь, противником Тайсона будет Усик": промоутер о следующем бое Фьюри

Эксклюзив

11:42 Стало известно, какое количество людей ежедневно покидают Херсонщину

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар, — Ким

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Новина з відео

17:57 Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"

Новина з відео

17:50 Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона

Новина з відео

16:59 Группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Актуальное по теме

None 28 Февраль 12:14

Выходной или рабочий: в "Дії" запустили опрос относительно 8 марта

None 28 Февраль 11:50

Заработал на детях: в Одесской области будут судить подрядчика, который ремонтировал спортивную площадку

None 28 Февраль 12:06

Минобороны Украины снизило цены на услуги по организации питания военных в 2023 году

None 28 Февраль 12:09

Фонд Future for Ukraine посетил мужественную Чернобаевскую громаду в преддверии годовщины полномасштабного вторжения

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB