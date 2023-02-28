Індексація в Україні — на скільки і кому підвищать виплати

Українцям з найменшими пенсіями підвищать виплати на 20%
В Україні громадянам, які отримують найменші пенсії, підвищать виплати майже на 20%. Суми в рамках індексації перерахують чотирьом категоріям з 1 березня 2023 року.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
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Індексація в Україні
У відомстві пояснили, що індексація пенсій є одним з основних інструментів фінансової підтримки найменш захищених громадян, у яких пенсії — єдиний дохід.
Згідно з постановою уряду, розмір індексації пенсій з 1 березня поточного року становитиме 19,7%. Підвищення розміру пенсій торкнеться 10,5 млн пенсіонерів.
У березні пенсії проіндексують для:
- 5,2 мільйона "цивільних" громадян, які отримують пенсію в рамках закону №1058 до 2020 року. Підвищення пенсії здійснять через індексацію на 19,7% показника середньої зарплатні, з якої обчислюється пенсія;
- 4,2 мільйона осіб, у яких зростуть виплати у звʼязку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсій. Йдеться про мінімальні пенсії, обсяг яких вже містить доплату до гарантованого державою мінімального розміру. Він буде проіндексований уперше. Пенсії зростуть від 420 до 520 гривень у порівнянні з розмірами пенсій, встановленими на 1 березня минулого року;
- 500 тисяч пенсіонерів силових відомств отримають проіндексований на 19,7% весь розмір пенсії;
- 94,5 тисячі осіб, яким нараховують пенсію з інвалідності, що настала через каліцтво чи захворювання у зв'язку з Чорнобильською катастрофою.
Нагадаємо, у 2023 році уряд розраховує витратити на пенсійне забезпечення громадян близько 700 млрд гривень.
Також ми писали, що Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо залучення гранту від Сполучених Штатів на загальну суму 6 млрд доларів. Зокрема, гроші спрямують на соціальні програми, а також освіту та медицину.