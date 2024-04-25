Долги за коммуналку — украинцам начали блокировать карты

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине за долги за жилищно-коммунальные услуги стали блокировать банковские карты граждан. Такое явление массово наблюдается за задолженность за холодную воду в Тернополе.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Блокировка счетов за коммунальные долги

В Тернопольском отделе государственной исполнительной службы рассказали, что с начала 2024 года потребителям Тернопольводоканала заблокировано около 700 банковских счетов.

В целом, за услуги по водоснабжению и водоотводу жители региона задолжали 58 млн гривен.

По словам юристов, с должников планируют принудительно взимать деньги, из-за этого могут блокировать банковские карты. При этом заблокировать могут:

дебетовые карты;

кредитные карточки;

зарплатные карты.

"В соответствии с индивидуальным договором о предоставлении услуг, потребители обязаны ежемесячно оплачивать услуги. Если потребители этого не делают, то это является основанием для того, чтобы наше предприятие обратилось в суд с целью взыскания такой задолженности", — сообщили в Тернопольводоканале.

Согласно механизму взыскания, коммунальное предприятие сначала обращается в суд по выдаче исполнительных документов о взыскании с граждан долгов. После вынесения судом решения такие исполнительные документы поступают для принудительного исполнения. Потом они регистрируются в автоматизированной системе исполнительного производства. После чего государственный исполнитель в рамках принудительного исполнения должен открыть исполнительное производство, вынести постановления о:

взыскании расходов по совершению исполнительных действий;

взыскании исполнительного сбора;

аресте имущества и средств должника.

Соответствующие постановления выносятся одновременно с открытием исполнительного производства. В дальнейшем посредством электронного документообмена их посылают в банки, где те осуществляют блокировку, арест счетов должникам.

"Далее государственный исполнитель направляет соответствующие запросы в банковские учреждения о сумме остатка аккумулированных средств, имеющихся на счетах должника, и направляет платежные инструкции по списанию средств с арестованных счетов", — рассказали в государственной исполнительной службе.

Как отмечается, с начала года исполнители Тернопольского городского отдела открыли 675 исполнительных производств на 5,4 млн гривен в пользу Тернопольводоканала.

Право на наказание должников

В начале 2024 года Кабинет министров отменил запрет на взыскание долгов с потребителей за коммунальные услуги, которые могли образоваться на фоне войны, с 24 февраля 2022, ведь рекордно ухудшилась ситуация с оплатой.

Сейчас поставщики имеют право начислять на сумму долга пеню, а в случае последующей неуплаты прекращать обслуживание, подав иск в суд.

Самыми первыми отключения коснулись тех, кто имеет очень большие долги. Сначала клиентов извещают в сообщениях о необходимости уплаты, а в дальнейшем — в виде официального документа поступает предупреждение за 10 дней до отключения услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в этом месяце истекает срок действия годового тарифа на рынке поставки газа. Известно, какими будут цены в платежках на голубое топливо и другие услуги с 1 мая 2024 года.

Также в Министерстве энергетики утверждают, что сейчас не рассматривают вопрос повышения тарифов на электрическую энергию для населения. Учитывая это, с 1 мая 2024 украинцы будут платить за услугу по старым ценам.