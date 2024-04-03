Денежная помощь ко Дню Независимости — какие будут суммы в 2024 году

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам утвердили размеры единовременных выплат, посвященных Дню Независимости в 2024 году. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Об этом проинформировал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Выплаты ко Дню Независимости

По словам Мельничука, речь идет о выплатах для ветеранов и других лиц, на которых распространяется действие двух украинских законов:

"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

"О жертвах нацистских преследований".

Согласно решению, до 24 августа 2024 года единовременную денежную помощь должны предоставить:

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не было 14 лет);

заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанными лицами с инвалидностью от общей болезни, трудового увечья или других причин.

Размер единовременной выплаты:

первая группа — 3,1 тыс. гривен;

вторая группа — 2,9 тыс. гривен;

третья группа — 2,7 тыс. гривен.

Для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детей, родившихся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1 тыс. гривен.

Для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, — в размере 3,1 тыс. гривен.

Единовременную выплату в размере 650 гривен назначат:

для членов семей погибших/умерших ветеранов войны;

для членов семей погибших/умерших защитников и защитниц;

для жен/мужей умерших лиц с инвалидностью из-за войны, которые не женились повторно;

для жен/мужей умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общих болезней, трудового увечья, других причин, которые не женились повторно.

Также по 450 гривен получат:

участники войны и экс-заключенные концентрационных лагерей, гетто, мест принудительного содержания;

лица, насильственно вывезенные на принудительные работы;

дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу противника.

Что еще нужно знать

Напомним, граждане, не имеющие работы, могут получить компенсацию от государства. В 2024 году максимальная сумма такой помощи выросла.

Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации запустило новый сезон грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". В ее рамках можно получить до 100 тыс. гривен.