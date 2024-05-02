Наследство родственников — в Украине планируют обновить законодательство

Подписание документов. Фото: Pexels

В Украине планируют обновить законодательство относительно вопроса унаследованного имущества. Гражданам хотят запретить отказываться от наследства родственников, если у них была задолженность перед кредиторами.

Это прописано в проекте закона, зарегистрированном в Верховной Раде.

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Речь идет о законопроекте №11220 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по урегулированию некоторых вопросов отказа от принятия наследства наследником в случае наличия требований кредиторов по обязательствам наследодателя".

Проект зарегистрировал в парламенте народный депутат Александр Лукашев ("Відновлення України"). Сейчас он прорабатывается в Комитете Верховной Рады по правовой политике.

Документ предлагает внести изменения в статьи 1273, 1274 Гражданского кодекса для защиты кредиторов от убытков.

Согласно ему, украинцам планируют запретить отказываться от наследства умершего родственника, если у него были долги перед кредиторами. Это станет возможным только после полного погашения задолженности в рамках стоимости унаследованного имущества.

В пояснительной записке отмечается, что часто наследники отказываются от принятия наследства с нарушением основ добродетели и добросовестности в правоотношениях, причиняя вред такому кредитору.

"Учитывая определенное законодательством право на отказ от принятия наследства, во избежание обращения о взыскании на имущество в счет погашения долга, часто наследники отказываются от принятия уже наследуемого имущества с нарушением принципов добродетели и добросовестности в гражданских правоотношениях, для сокрытия должником своих активов на взыскания отдельными кредиторами по обязательствам должника, нанося тем самым ущерб такому кредитору", — объяснили авторы законопроекта.

Карта законопроекта. Источник: ВРУ

Согласно статье 1268 Гражданского кодекса, считается, что родственник наследодателя, постоянно проживавшего вместе с ним на время открытия наследства, принял наследство, если не заявил у нотариуса об отказе от него. На это отводится шесть месяцев с даты смерти наследодателя.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным Нафтогаза, на конец марта 2024 года долг предприятий теплокоммунэнерго составил 63,4 млрд. гривен. В то время как украинцы задолжали 9,8 млрд гривен.

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