Тарифы в Украине — граждан предупредили об очередном повышении цен

Коммунальные платежки. Фото: google.com

В Украине повышение цен в 2023 году из-за обстрелов неизбежно не только на электроэнергию, но и на холодную воду и водоотвод. Этот тариф не пересматривался около 1,5 лет.

Об этом говорится в обосновании изменения тарифа Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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На сколько изменятся цены

Как отметили в профильной Национальной комиссии, повышение тарифов на воду в стране является срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения. Изменить стоимость планировали еще с начала года, однако несколько раз переносили.

Ожидается, что 14 июня регулятор вынесет окончательный вердикт. В обосновании необходимости повышения тарифов отмечается, что в больших городах стоимость воды должна вырасти в среднем на 30% для 35 водоканалов. Старые тарифы оставят только в Херсонской, Николаевской, Харьковской областях.

Цены на холодную воду в регионах будут отличаться, ведь тариф на воду зависит от места населенных пунктов, количества потребителей, разветвленности сети и ряда факторов.

Почему повышают тарифы на воду

В Нацкомиссии объяснили, что изменить цены вынуждены из-за общего сокращения объема реализации, которые закладывались в действующие тарифы, ведь много людей выехало. В частности, по централизованному водоснабжению на 2,03 миллиона кубометров (на 10,43%), по централизованному водоотводу на 1,3 миллиона (7,48%). Также на 13% повысились расходы водоканалов на электрическую энергию и до 29% — на оплату труда.

В то же время власти в небольших городах еще с конца прошлого года начали повышать цены на воду, ведь наделены таким правом.

В последний раз в стране НКРЭКУ повышала тарифы на холодную воду в конце 2021 года.

Напомним, в Украине в июне повысили тарифы на электрическую энергию для населения. Теперь все украинцы будут платить единый тариф, вне зависимости от объемов потребления (2,64 грн/кВт-ч), при этом осталась возможность платить дешевле.

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