Мошенники в интернете — украинцам рассказали, как обезопасить свои банковские карты

В Минреинтеграции просят позаботиться о безопасности владельцев счетов

В Украине на фоне войны участились случаи интернет-мошенничества, когда с банковских карт граждан исчезают разные суммы денег. Сейчас особенно важно заботиться о безопасности собственных счетов.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как защитить платежную карту

В Минреинтеграции рассказали, что в последнее время правоохранители фиксируют рост количества случаев исчезновения средств со счетов. Это может быть зарплата, пенсия или стипендия.

Для того, чтобы обезопасить карты от несанкционированного доступа к счетам, специалисты разработали основные правила безопасности.

Чтобы мошенники не имели возможности списать средства с банковской карты, нужно сделать следующее:

нельзя хранить данные банковской карты на интернет-сайтах. Это снизит вероятность того, что они будут украдены в случае хакерской атаки;

нужно установить суточный лимит на снятие наличных с платежной карты. Так мошенники не смогут списать значительную сумму средств;

нельзя держать PIN-код платежной карты вместе с самой картой. Его лучше знать наизусть;

не требуется разглашать PIN-код и CVV2-код своей платежной карты. Также необходимо игнорировать запросы на предоставление такой информации даже от работников банка или правоохранителей;

следует регулярно менять PIN-код карты. Однако делать это нужно через проверенный банкомат, расположенный внутри отделения банковского отделения;

следует подключить услугу SMS-информирования обо всех операциях по карточному счету. Так можно будет отслеживать транзакции и своевременно среагировать в случае неправомерных действий с карточкой;

нельзя использовать чужие телефоны для входа в "Личный кабинет" мобильного банка. Вход нужно производить только с собственных устройств;

в случае потери (кража) банковской карты, нужно немедленно позвонить в банк для ее блокировки.

Что еще стоит знать

Ранее клиенты государственного ПриватБанка жаловались на исчезновение кредитных средств. Они рассказали о проблемах после проведения регламентных работ в Приват24. В ПриватБанке посоветовали не оставлять информацию на сайтах.

Также мы писали, что мошенники у клиентов ПриватБанка украли миллион гривен. Киберполиция разоблачила очередную мошенническую схему по выманиванию денег у клиентов государственного финансового учреждения "ПриватБанк". Жертвами обмана стали пожилые граждане.