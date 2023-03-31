Мошенники в интернете — украинцам рассказали, как обезопасить свои банковские карты

Украинцев призвали позаботиться о своих банковских картах: что произошло
В Украине на фоне войны участились случаи интернет-мошенничества, когда с банковских карт граждан исчезают разные суммы денег. Сейчас особенно важно заботиться о безопасности собственных счетов.
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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Как защитить платежную карту
В Минреинтеграции рассказали, что в последнее время правоохранители фиксируют рост количества случаев исчезновения средств со счетов. Это может быть зарплата, пенсия или стипендия.
Для того, чтобы обезопасить карты от несанкционированного доступа к счетам, специалисты разработали основные правила безопасности.
Чтобы мошенники не имели возможности списать средства с банковской карты, нужно сделать следующее:
- нельзя хранить данные банковской карты на интернет-сайтах. Это снизит вероятность того, что они будут украдены в случае хакерской атаки;
- нужно установить суточный лимит на снятие наличных с платежной карты. Так мошенники не смогут списать значительную сумму средств;
- нельзя держать PIN-код платежной карты вместе с самой картой. Его лучше знать наизусть;
- не требуется разглашать PIN-код и CVV2-код своей платежной карты. Также необходимо игнорировать запросы на предоставление такой информации даже от работников банка или правоохранителей;
- следует регулярно менять PIN-код карты. Однако делать это нужно через проверенный банкомат, расположенный внутри отделения банковского отделения;
- следует подключить услугу SMS-информирования обо всех операциях по карточному счету. Так можно будет отслеживать транзакции и своевременно среагировать в случае неправомерных действий с карточкой;
- нельзя использовать чужие телефоны для входа в "Личный кабинет" мобильного банка. Вход нужно производить только с собственных устройств;
- в случае потери (кража) банковской карты, нужно немедленно позвонить в банк для ее блокировки.
Что еще стоит знать
Ранее клиенты государственного ПриватБанка жаловались на исчезновение кредитных средств. Они рассказали о проблемах после проведения регламентных работ в Приват24. В ПриватБанке посоветовали не оставлять информацию на сайтах.
Также мы писали, что мошенники у клиентов ПриватБанка украли миллион гривен. Киберполиция разоблачила очередную мошенническую схему по выманиванию денег у клиентов государственного финансового учреждения "ПриватБанк". Жертвами обмана стали пожилые граждане.