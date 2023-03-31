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Украинцев призвали позаботиться о своих банковских картах: что произошло

31 марта 2023 11:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Мошенники в интернете — украинцам рассказали, как обезопасить свои банковские карты
В Минреинтеграции просят позаботиться о безопасности владельцев счетов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на фоне войны участились случаи интернет-мошенничества, когда с банковских карт граждан исчезают разные суммы денег. Сейчас особенно важно заботиться о безопасности собственных счетов.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В Минреинтеграции рассказали, что в последнее время правоохранители фиксируют рост количества случаев исчезновения средств со счетов. Это может быть зарплата, пенсия или стипендия.

Для того, чтобы обезопасить карты от несанкционированного доступа к счетам, специалисты разработали основные правила безопасности.

Чтобы мошенники не имели возможности списать средства с банковской карты, нужно сделать следующее:

  • нельзя хранить данные банковской карты на интернет-сайтах. Это снизит вероятность того, что они будут украдены в случае хакерской атаки;
  • нужно установить суточный лимит на снятие наличных с платежной карты. Так мошенники не смогут списать значительную сумму средств;
  • нельзя держать PIN-код платежной карты вместе с самой картой. Его лучше знать наизусть;
  • не требуется разглашать PIN-код и CVV2-код своей платежной карты. Также необходимо игнорировать запросы на предоставление такой информации даже от работников банка или правоохранителей;
  • следует регулярно менять PIN-код карты. Однако делать это нужно через проверенный банкомат, расположенный внутри отделения банковского отделения;
  • следует подключить услугу SMS-информирования обо всех операциях по карточному счету. Так можно будет отслеживать транзакции и своевременно среагировать в случае неправомерных действий с карточкой;
  • нельзя использовать чужие телефоны для входа в "Личный кабинет" мобильного банка. Вход нужно производить только с собственных устройств;
  • в случае потери (кража) банковской карты, нужно немедленно позвонить в банк для ее блокировки.

Что еще стоит знать

Ранее клиенты государственного ПриватБанка жаловались на исчезновение кредитных средств. Они рассказали о проблемах после проведения регламентных работ в Приват24. В ПриватБанке посоветовали не оставлять информацию на сайтах.

Также мы писали, что мошенники у клиентов ПриватБанка украли миллион гривен. Киберполиция разоблачила очередную мошенническую схему по выманиванию денег у клиентов государственного финансового учреждения "ПриватБанк". Жертвами обмана стали пожилые граждане.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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