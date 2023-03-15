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Украинцев призывали отчитаться о доходах: кого касается

15 марта 2023 08:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Украинцев призывали отчитаться о доходах — кому нужно декларировать доходы
Требование также касается беженцев, выехавших за границу
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Все граждане Украины до 1 мая 2023 года обязаны подать декларации о доходах. Это касается также беженцев, выехавших за границу.

Об этом заявила представитель Налогового комитета парламента Нина Южанина в Telegram.

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Кто должен подавать декларацию

Как рассказала представитель комитета, граждане должны отчитываться обо всех своих доходах за прошлый год.

Декларацию нужно подавать при любых обстоятельствах, даже если человек за границей не работает, а только получает иностранную материальную помощь.

Она объяснила, что в случае декларирования иностранных доходов в качестве благотворительной помощи — никаких налогов уплачивать не нужно. Налоги взимаются, если речь идет о получении заработной платы. Необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (18% от общей суммы), военный сбор (1,5%).

В то же время, если действует соглашение об избежании двойного налогообложения между страной пребывания и Украиной, то налогоплательщик может уменьшить его на сумму налогов, уплативших за рубежом. Однако 1,5% военного сбора нужно уплатить. Существует 72 таких международных соглашения.

Декларацию о доходах за прошлый год необходимо подавать до 1 мая. Это можно сделать онлайн — с помощью электронного кабинета Государственной налоговой службы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине минимизируют риски граждан из-за сотрудничества с рисковыми контрагентами. С этой целью расширили доступ к данным о налогоплательщиках.

В Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще предстоит рассмотреть Верховная Рада.

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