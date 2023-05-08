Субсидии в Украине— кого заставят вернуть помощь

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о случаях, когда гражданам придется возвращать жилищную субсидию государству. Помощь могут отобрать при определенных обстоятельствах.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Кто должен вернуть субсидию

Украинцы, не имеющие возможности самостоятельно оплатить счета за коммуналку, получают субсидию. При этом некоторым гражданам, которым государство выделило деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг, придется вернуть в двух случаях.

Так, выплаченные деньги попросят обратно, если окажется, что в заявлении или декларации членов домовладения была указана недостоверная информация, что в итоге повлияло на установление права на субсидию и ее размер, и в итоге превысило десять необлагаемых минимумов доходов граждан.

Второй случай, когда деньги нужно будет отдать, касается ситуации, когда получатель субсидии не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на назначение субсидии или ее суммы в течение 30 календарных дней с момента возникновения.

Как отметили в ведомстве, при назначении субсидии на следующий период уполномоченные органы имеют полное право удержать сумму излишне уплаченной субсидии. Однако текущие выплаты не могут быть меньше чем 20%.

Изменения в мае по выплате субсидий

Ранее в Пенсионном фонде предупреждали о том, что в мае снизится размер жилищных субсидий. Суммы сократят, поскольку завершился отопительный сезон.

Как отметили в ПФУ, размер субсидии на покрытие оплаты жилищно-коммунальных услуг рассчитывают в апреле и октябре, учитывая продолжительность отопительного сезона — с 16 октября 2022-го по 15 апреля 2023 года включительно. Это означает, что в апреле субсидию, которая будет выплачиваться в мае, рассчитают на все полученные услуги, в том числе за 15 дней на отопительные услуги.

На неотапливаемый период — с 1 мая по 30 сентября 2023 года — в Пенсионном фонде рассчитывают субсидии автоматически для подавляющего большинства потребителей, которые имели право на нее во время отопительного сезона. Однако при условии, что за это время не было изменений в имущественном состоянии или составе семьи. Если изменения были, то получатели субсидий должны предоставить в течение 30 дней в территориальные органы Фонда документы с такими сведениями.

Напомним, в Украине в конце апреля 2023 года истек срок действия годовых договоров на поставку природного газа бытовым потребителям от газоснабжающих компаний. Газсбыты в мае обновили цены.

Также сообщалось, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерена прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируют исключительно за счет увеличения внутренней добычи.