В Укрэнерго навели подробную статистику в цифрах, какой ущерб нанесли оккупанты ракетными атаками

Отопление в домах украинцев/Фото: google.com

В Укрэнерго рассказали о самом сложном отопительном сезоне в истории украинской энергосистемы. Там навели подробную статистику в цифрах.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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В Укрэнерго отметили, что ни одна европейская энергосистема не подвергалась столь масштабной попытке уничтожения. Более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергетическим объектам. Более 250 из них попали в цель. В результате 43% магистральных сетей были повреждены.

Все украинские тепловые и гидроэлектростанции были обстреляны. Они получили различные повреждения.

По информации Всемирного банка и ПРООН, масштабы разрушений, нанесенных энергосистеме в Украине, исключительны. Только первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети "Укрэнерго" в этом году составляют почти 1 млрд долларов.

"Шесть холодных месяцев года враг пытался забрать у нас свет и тепло, уничтожая энергетическую инфраструктуру. Украинские энергетики свели эти попытки на нет. Люди самой мирной профессии открыли свой фронт — энергетический. Враг сосредоточенно бил по электростанциям и объектам магистральных сетей. А сразу после окончания воздушной тревоги в бой вступали ремонтные бригады — только у нас, в "Укрэнерго", это более 1500 специалистов. Резервные схемы — чтобы как можно быстрее восстановить питание потребителей, неординарные технические решения — чтобы отремонтировать поврежденное, тысячи часов переговоров и поиски в 40 странах мира — чтобы найти новое взамен уничтоженному", — говорится в сообщении.

Украинской энергосистеме помогли европейские партнеры. Они передали около 500 единиц оборудования. Сейчас производится еще больше для Украины.

По состоянию на 8 апреля возвращено в работу, хоть кое-где и частично, 80% поврежденной магистральной сети.

"Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений. А мы уже сейчас готовимся к следующему отопительному сезону. Не можем рассчитывать, что российские атаки прекратятся. Но будем 24/7 делать все возможное, чтобы в украинских городах не угасал свет", — добавили в Укрэнерго.

Напомним, Украина ведет переговоры о сооружении еще одной линии электропередач, соединяющей украинскую и европейскую энергосистемы. Планируют соединить Ровенскую АЭС с польским Хелмом.

Также мы писали, что в Министерстве энергетики Украины рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.